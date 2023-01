農曆新年在中國是一年中最大、最隆重、最熱鬧的節日,也是受中國文化影響的如越南、韓國、新加坡、馬來西亞、印尼等東南亞國家的傳統節日, 同時也是全球華人共同慶祝的節日。這一傳統節日用英語表達可以是Chinese New Year「中國新年/華人新年」 或者是Lunar New Year「農曆新年/陰曆新年」。英語的這兩個表達無對錯之分,只要在恰當的環境下使用就不應該成為問題。

最近發生了幾件究竟是該用Chinese 還是該用Lunar來形容New Year的爭議事件,在互聯網上引起熱議和討論。

前不久新加坡南洋理工大學在校院內張貼數張介紹「亞洲各國農曆新年(Lunar New Year)習俗」的海報,海報文字被中國留學生加以刪改,其中的Lunar 「農曆」被劃掉,用Chinese 「中國的」 一詞取而代之。

美國加州迪士尼樂園1月21日在其官方推特發布貼文,歡迎遊客到迪士尼樂園旅遊,歡度農曆新年(Lunar New Year)。這篇貼文同樣引發中國網友不滿,在貼文下方大量留言,要求道歉並將Lunar更改為Chinese。

近日英國大英博物館推特介紹一支韓國樂團慶祝農曆新年的傳統音樂和舞蹈表演,貼文中使用了Korean Lunar New Year(韓國農曆新年)而引發爭議,大量中國網友湧入大英博物館的社交平台留言表達不滿,認為農曆新年是「中國的」(Chinese),被冠以「韓國的」 (Korean) 是盜用了中國文化。英國大英博物館目前已刪除了原始帖子。

有些中國網民心胸過於狹窄,缺少文化自信。以為農曆新年就是中國的新年,唯中國所獨有。其他國家慶祝的這一節日必須冠以Chinese才是正確的。南洋理工大學有來自世界各國的學生,活動的目的是介紹亞洲各國如何慶祝農曆新年,海報上使用Lunar New Year並沒有錯。迪士尼樂園的貼文著力點是農曆新年的節日,歡迎各個國家的遊客在此期間來這裡游玩度假。大英博物館的廣告是介紹一支韓國樂隊將要在館中表演韓國音樂和舞蹈慶祝農曆新年,在Lunar New Year之前冠以Korean 亦無不妥,如果將Korean 換作Chinese恐怕還會引起誤解,給人以張冠李戴之嫌。

有些中國網民心理過於敏感,民族主義情緒氾濫。似乎誰用了Lunar而沒有用Chinese表示農曆新年就是大逆不道,就群起而攻之。大陸某一青年演員通過其個人服裝品牌的社交賬號發布新春祝福時,使用了 Lunar New Year (農曆新年),被網民質疑「立場有問題,涉嫌辱華」。

中國網民對Chinese New Year 一詞的青睞和對Lunar New Year的貶損甚至波及到了中國外交部長身上。中國媒體有一條英文新聞報導說,Qin Gang sends festival greetings for Lunar New Year to foreign missions 「秦剛為駐外使團送上新春佳節祝福」。有網民對秦剛送上的是Lunar New Year而不是Chinese New Year的祝福大為不滿,直呼這個外長不像是中國國產的。

仔細簡析一下Chinese New Year 和Lunar New Year兩種表達的含義,前者中國含義突出,所指比較精準,強調了地域和民族色彩。後者沒有國別的含義,所指比較寬泛,更具有包容性。

這也是為什麼近年來出於「政治正確」的角度,西方國家在農曆新年的祝辭裡,大多選擇使用Lunar New Year。

2019年,澳大利亞悉尼市政府宣布,將把當地農曆新年慶祝活動中的Chinese New Year 改為Lunar New Year。當局表示,改名是為顧及各個族裔的感受,以使該節日更具包容性。

美國國務卿布林肯(Blinken)1月20日發表的書面聲明就是用Lunar New Year,向「數百萬亞裔美國人」,及「所有在美國和世界各地慶祝農曆新年的人」祝賀農曆新年,並且專門提到希望兔年和貓年為人們帶來好運。顯然這裡的祝賀對像不僅是中國人,還包括越南人(今年在越南是貓年而不是兔年)和所有過農曆新年的人。

加拿大總理杜魯道 (Trudeau)專門錄製短視頻用英法雙語祝福農曆新年。其中他表達農曆新年也用的是Lunar New Year而不是Chinese New Year, 因為這也是在加拿大的亞裔人的節日。 1分25秒的視頻以兩句普通話「新年快樂」和「祝您健康平安」作為始終,拉近了和華人社區的距離,懂中文的聽眾倍感親切。

農曆新年在漢語中還有不少別稱或俗稱:春節,新春, 新歲,歲旦,正旦、正月朔日等。其中「春節」在大陸和港澳台最為流行。慶祝正月初一農曆新年的習俗在中國已有幾千年的歷史,但特指農曆新年的「春節」一詞出現的時間卻並不久遠。據文獻記載,「春節」最早出現於1914年中華民國政府的公函中,其中提到「擬請定陰曆元旦為春節」。自此「春節」一名就用來特指陰曆新年(農曆新年)。

不像「農曆新年」可以有不止一種的英文表達: Chinese New Year 或 Lunar New Year,「春節」一般意譯為英文的Spring Festival, 沒有什麼歧義。

在用英文表達農曆新年時,Chinese New Year 或 Lunar New Year或Spring Festival 都不失為一種選擇,只要其用於合適的語境之中。

在具有中國官方性質的人民網(en.people.cn)和中國中央電視台的官網上(english.cctv.com),其英文頁面上隨處可見這些名稱,Chinese New Year,Lunar New Year,Spring Festival,甚至還有Chinese Lunar New Year 「中國農曆新年」的用法。

在用英文表達農曆新年時,多一些理性,多一些包容,我們就會多一分快樂, 多一分幸福。

(作者為多倫多退休教師)