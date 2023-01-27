民進黨九合一敗選兩個月後，迎來內閣調整，一如外界預料，由前副總統陳建仁組閣。內閣改組反映了4件事，一，蔡總統向外界證明自己沒跛腳，餘下任期會做好且做滿；二，弱勢閣揆只能聽令總統，有責無權勢必成炮灰；三，為敗選負責去職者有之，留任者不少，難有新氣象；四，派系考量的布局保障蔡英文對2024大選仍有一定的影響力。

為敗選負責，累積高仇恨值的蘇貞昌早該下台一鞠躬，只不過蔡英文找來風格迥異的陳建仁組閣，恐難為她擋子彈。陳建仁和蘇貞昌的反差大，確可改變社會形象，但明知陳難擋子彈卻找其出任閣揆，證明蔡打算站上第一線，內政經濟一把抓，證明自己不跛腳。

另一種可能性是，若陳建仁撐不住，再由副閣揆鄭文燦接棒。內閣改組中，鄭文燦無疑是蔡英文安排的一顆活棋，進可攻退可守。陳建仁先負責扭轉民進黨的「社會形象」，若擋不住立法院子彈再由鄭接手，政局穩定不用擔心，並藉此收編新系大阿哥，讓自己在2024大選說得上話。

距離明年520蔡英文任期結束還有1年多，蔡拉攏黨內派系穩住陣腳，以副閣揆鄭文燦、總統府祕書長林佳龍為左右手，同時收編新潮流系及正國會，已構建派系為己所用的堅強堡壘。不管是為防跛腳，或為長期的「蔡賴情結」考慮，蔡英文都能穩坐泰山。

只不過形成「討厭民進黨」氛圍的因素很多，農委會主委陳吉仲、NCC主委陳耀祥會下台嗎？網軍還在伺機而動嗎？黑金治國做好改革的準備了嗎？敗選檢討無非是希望重獲民意認同，民進黨能否做到，外界都睜大眼睛在看。