本月中旬國發會公布其推動「五加二產業創新計畫2.0」等豐碩成果之後，隔天行政院主計總處就公布了去年第4季經濟成長率概估衰退0.86%，不僅終結26季連續正成長，更是2008年美國金融危機以來最大減幅。另外，總結去年經濟成長率跌至2.43%，讓蔡總統再也無法以台灣經濟成長為亞洲四小龍之首四處吹噓。

前年台灣經濟成長率高達6.53%，主要來自輸出和國內資本形成的貢獻，而資本形成又主要來自出口暢旺帶動民間投資。換言之，輸出是帶動台灣經濟成長最主要的力量。到了去年，輸出和資本形成對經濟成長的貢獻大幅縮水，導致經濟成長被砍了將近2/3而倒退至2.43%。

前年台灣經濟成長達6.53%，主要是出口成長高達29.3%，其中對大陸出口成長24.8%，占總出口43.9%，對出口成長的貢獻達37%。到了去年，對大陸出口衰退1.6%，拖累台灣出口成長掉到7.4%，衝擊經濟成長驟降至2.43%；尤其去年第4季對大陸出口衰退15.6%，更促使台灣出口嚴重衰退8.6%。

過往民進黨一直批評馬政府「傾中賣台」，蔡政府執政以來，對大陸出口比重反從2015年的39%攀升到2021年的42.3%，經濟成長享受對大陸出口成長的果實；至去年該比重降為38.8%，造成總出口成長下滑、經濟成長下挫。不久前蔡政府官員說，對大陸出口占台灣出口比重高，顯示大陸倚賴台灣，反駁是台灣倚賴大陸過重。而今在大陸去年因疫情實施動態清零的政策，對大陸出口衰退，導致台灣經濟成長不振，終於可以看清楚，到底是誰的經濟在倚賴誰！

過去21年台灣對外貿易順差6806億美元，其中對大陸貿易順差則高達1兆4052億美元，顯見大陸市場對台灣經濟成長的重要，但是蔡政府執政以來始終秉持著與大陸對立敵視的立場，限縮兩岸往來。大陸台商是帶動台灣出口大陸的主體，卻得不到政府的任何關注，反而給予諸多不合理的限制，台商在大陸生存發展只能自生自滅，猶如失根的企業。

放著最重要的市場不顧，多年來蔡政府另行推動所謂的「新南向政策」，企圖分散大陸市場。但是6年來投下龐大資源，卻一直拿不出重大成效。

2016年新南向18國占台灣出口21.2%，雙邊貿易順差226億美元。到了去年，該18國占我出口比重降為20.3%，貿易順差萎縮到126億美元，不進反退。另外，在馬政府時代，與新加坡、紐西蘭簽了經濟合作協定，新南向政策6年則交了白卷。RCEP去年實施之後，讓台灣對外出口處於更不利的地位，顯示出當前政府的施政完全失靈。

在美中對立更趨嚴峻的情勢下，美國大企業受到拜登政府的壓力，要求其代工廠將組裝基地從大陸移出；最近台灣代工廠的供應鏈也受到指示，必須跟著客戶遷徙，某些上游零組件業者自行組團至東協尋找合適生產地點。韓國政府為了協助其產業外移，在越南開發工業園區，向當地政府爭取較好條件，提供其國內企業在海外有一安定的生產據點。與之相較，在「新南向政策」的口號下，台灣政府卻是怠惰無有作為，一任企業如無頭蒼蠅，四處亂闖。

馬政府時代，經濟政策將台灣定位為「全球創新中心、亞太經貿樞紐、台商營運總部」。所謂台商營運總部意即協助台商以台灣作為支援其海外人才、資金、技術、管理的基地，政府並致力於與國際經貿夥伴洽簽經濟合作等協定，為海外台商打造良好經營環境；台灣成為台商的根，提供台商在外打拚的養分。但是在蔡政府執政之下，只會將企業當提款機，去年政府稅收超徵近4950億，其中60%來自企業營利事業所得稅，對企業發展卻不予聞問，台商一到海外投資就如同斷了根，怪不得這政府會失掉了民心。

（作者為前經建會主委、前經濟部長）