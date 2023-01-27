新內閣即將上路，蔡總統27日在總統府記者會上對於陳建仁為首的新內閣提了四個空虛如舊、沒有實質意義的期許，而且偏偏就欠缺了國人最關心的兩岸如何避戰，如何維持和平的期許。

蔡英文對陳建仁新內閣的四大期許，諸如：階段性盤整防疫措施、社會體系總檢討、持續提升國家基礎建設、持續推動六大核心關鍵產業，除了防疫，都是持續推動多年的事了，看不出有什麼前景可期許。

當前人民對從蔡英文的總統府到新內閣最重要的期許，其實就是：謹慎處理台美關係，不要做任何挑釁對岸的動作，避免台灣捲入戰爭。台灣真的經不起任何戰爭的折騰。

畢竟台灣地狹人稠，一旦挑起戰事，即便台灣大勝或慘勝，人民及這塊土地都難免遭受戰爭的破壞，毀了台灣幾個世代人民累積的建設及社會成果。我們對陳建仁的期許，就是盡其所能的避戰；而且也只有在避戰之後，才有蔡英文四個期許的可能。

台灣人都深知兩岸軍力懸殊之大，不是我們花多少軍費，買多少精良先進的美國武器就能趕得上的，因此唯有避戰才是王道。但即使有這樣的體認，選民卻很諷刺地在近年的大選中選擇了最違反避戰意識的民進黨政府，坐視民進黨挾帶完全執政的特權，一再做出挑釁對岸的動作，擺出唯恐對岸不動武的態勢。

去年2月俄烏戰爭爆發，俄軍大舉進攻烏克蘭，炮火摧殘了大片烏克蘭土地，軍人和人民傷亡慘重，隨後「今日烏克蘭、明日台灣」成為國際間的擔憂，不少國外智庫人士都預測下一個會發生戰事的地方，就是台灣海峽。

在兩岸官方溝通中斷，敵意升高的背景下，任何有責任心，有擔當的政府，最重要的作為就是要設法降低台海緊張局勢，避免台灣重蹈烏克蘭的覆轍。但蔡總統及蘇貞昌在閣揆任內卻反其道而行，不僅邀多批美國國會議員訪台，製造美國會出兵保衛台灣的假象，還不顧各方勸阻，力邀美國眾議院議長裴洛西訪台，結果引起大陸圍台軍演，從此失去了海峽中線的緩衝。

沒想到如今新內閣將上台了，但兩岸衝突的地雷又多了好幾個，包括蔡政府透過在美遊說團體推動「台灣政策法案」，即將在美國國會審查，新任共和黨籍眾議院議長麥卡錫也放話，要比照裴洛西的作法來台訪問。對於中國大陸更具挑釁意味的是，美國眾議院新成立的「中國特別委員會」，還正研議3月可能到台灣召開有關台海兩岸情勢的聽證會，了解美國如何在軍售等方面「協助防衛台灣」。美國國會議員來台開聽證會，其實極具侵犯台灣主權的意味，對我國的主權極不尊重。

我們外交部門對於上述這些挑動台海緊張情勢的動作檯面上都不表態，但檯面下不管這是被動的無奈，或甚至主動配合，一味親美抗中的蔡政府，都是把台灣推向了險境。

在蔡英文任期最後階段，如果她還在意自己的歷史定位，還關心台灣人民的生命財產，在對陳建仁新內閣的四個期許之外，更應該特別強調對「避戰」的期許，這才是台灣生存發展的關鍵。