前副總統連戰在《連戰回憶錄》中指出，2008年是兩岸關係可望有重大突破的開端，可惜，時任總統的馬英九堅持「先經後政」，失去了開創歷史的契機。

2008年兩岸關係確實充滿希望。當年3月，馬英九當選總統；26日，時任大陸國家主席胡錦濤技巧地經和美國總統小布希的熱線電話，傳達「大陸和台灣雙方認知僅有一個中國，但同意對一個中國各有不同的定義。」這種兩岸關係中最高層級的善意表達，其實是兩岸非常少數的無名英雄，經由「第三管道」多年來對等、互信和專業政策溝通的結果。

兩岸關係冰封了近7年之後，今年元旦期間，大陸國家主席習近平說出了「兩岸一家親」，蔡英文總統則說「戰爭不是選項」，今年會是兩岸由冰封走向春暖的轉捩點嗎？環視當前中美台三方複雜敏感的關係、國際地緣政治的對立衝擊，以及民共兩黨既存的意識形態差異，未來若能先經由第三管道的磨合溝通，建立兩岸的互信機制，應該是上上之策。

蔡英文主政期間兩關係最為冰凍，主因雖和國際政經、軍事大環境有關，但兩岸長期以來互不接觸才是彼此不信任的根源。陳水扁主政時代，兩岸曾遭遇許多衝突，但連胡時期第三管道的溝通協助避免許多的誤判，也發揮了穩定時局的作用。

2008年時任大陸全國政協主席賈慶林提出兩岸開始進行「政治協議」的看法。政治協商當然是兩岸議題的深水區，一是兩岸憲政體制根本不同，一國兩制的框架很沉重；二是官方談判心態上基本就涉及功名利祿；三是國共兩黨有歷史情結，民進黨又偏信「天然獨」的票源，三邊要兼顧，加上美國勢必不會坐視，要突破深水區談何容易。

但兩岸的事說難也難，說易也易，關鍵在於存乎一心和一智。心是指仁心，相信避戰不是靠備戰，而是不忍百姓受備戰、打戰之苦，盡一切的可能，尋求所有可行的和平、共存、共榮之路。智則是不受時間和空間的局限，也不驕縱和自以為是，洞察和解的妙用，善用圓通的巧門。

「九二共識」簡單4個字，卻是經由第三管道近5年的溝通才開花結果。未來兩岸關係的突破仍需要無名英雄作前鋒，因為他們除了懂得沉潛，不好名之外，更得有膽識，不張揚，爭所該爭，讓所當讓；有器識，不好高騖遠，眼光敏稅，胸襟練達；有知識，不驕縱，洞察形勢，知民疾苦。

國際政治是一個比實力的舞台，盱衡當前政治軍事和經濟形勢，比較兩岸的權和力，大陸固然好像如來佛，台灣或是孫悟空，兩岸還是愈早談愈好。時勢造英雄，實力並不只是武力，也不只是財力，重要的是知識和智慧。

台灣海峽正處於世界戰爭危機的風口。危機也是轉機，關鍵就在於領導人是否有大仁、大勇的智慧，能放手讓無名英雄們先去溝通兩岸和平的策略了！

（作者為國家公益發展協進會理事長）