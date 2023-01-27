蔡總統任期最後一年的內閣改組，終於塵埃落定，由前副總統陳建仁接任新閣揆，從目前已確認的名單來看，整體屬於中度改組幅度，並無太出人意外的人選布局。而外界對此次陳內閣的議論重點有二：一是所呈現的陣容，陳揆能否扛得下後蔡時期的政務推動？二是由蔡英文主導的陳內閣運作，會對民進黨主席賴清德進取2024總統大位產生何種影響？

這次內閣改組在時機上有其極為微妙之處，因為蔡總統任期只剩1年多，所以既非是爭取總統連任選舉的戰鬥內閣，也不像是因卸任在即的守成內閣，反而是面臨外有政黨輪替衝擊，內有如何巧妙卡住賴清德挑戰、又能延續民進黨執政的雙重考量。

蔡政府這次高層人事改組，乍看仍是將敗選或任滿者如林佳龍、鄭文燦、林右昌等「失業者聯盟」委以重任，但其實這是延續了民進黨有計畫栽培中壯代人才的傳統，這種布局雖然引起在野黨的嘲諷，但長遠來看則是正面的規畫。值得注意的是，副閣揆的角色一向並不受人重視，但此次卻因鄭文燦而備受矚目，甚至外界認為以其豐富的黨政資歷，未來極可能成為擁有實權的強勢副閣揆。

當初陳建仁、鄭文燦兩人，都被認為是蔡英文有意提拔，作為箝制賴清德選總統的黑馬或活棋，如今雖因情勢有變，但轉個彎後，新內閣「仁燦配」的搭配在蔡英文的幕後主導操控下，會產生何種變化？燦會不會超越仁？仁燦二人如果再轉個彎，會不會又成為賴清德更上層樓的變數，頗堪玩味。

從剛霸的蘇貞昌換成柔和的陳建仁，這也結束了之前4年蔡蘇二人因互相需要、各取所需而相互的尊重，讓蘇貞昌能夠以其個人霸氣與資歷，掌握絕對的政務主導、行政資源一把抓；民進黨的黨政運作未來將進入新的生態，蔡英文的角色與手腕將更見凸顯。新內閣目前雖維持了表面上的派系平衡，但實質上，陳建仁能否鎮住各派系是一回事，英系的重新抬頭，賴清德如何自救，恐怕才是真正的關鍵。

對賴清德而言，陳內閣未來運作的成敗是奇正相生、禍福相倚的變數，賴當然希望民進黨執政受民意的肯定，進而讓他選上總統，然而若陳內閣短時間內表現超乎預期的優異，難保英系不會藉機興風作浪，蔡英文將如何出手也亦未可知。

更現實的是，陳內閣擁有的行政權力與資源，絕對比賴主席的黨中央大得多，賴想在黨務改革上做得比陳的政務推動更亮眼，先天上根本難上加難；而且許多黨的革新，也需要行政機器的配合，面臨黨政未必同心配合的賴主席，黨務改革成績單的幅度與影響力，恐怕不得不受制於蔡總統與陳揆的臉色。

蔡英文要避免跛腳，加上陳建仁的全力配合，碰上誓言要重新擦亮民進黨招牌的賴清德，這一個不等邊、恐怖平衡的新三角關係將如何解題？

（作者為資深媒體人）