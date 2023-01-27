隨著蔡總統27日正式宣布由前副總統陳建仁接任閣揆，鄭文燦則擔任副閣揆，讓歹戲拖棚的蘇貞昌去留問題總算有個了結。然而，細數已公布的「仁燦配」內閣名單，除了加入少數中生代卸任縣市長，增加女性閣員人數外，不少爭議的部會首長仍留任，顯示此次內閣改組，表面上是「陳上蘇下」以化解民怨及黨內逼宮，但整個內閣組成骨幹仍是換湯不換藥，並沒有展現出大刀闊斧改革的企圖，反而更證明了蔡英文不甘跛腳、死而不僵的政治野心。

眾所皆知，如今已是蔡總統任期的尾聲，蔡不但要抵抗敗選後的派系逼宮與黨內「兩個太陽」之爭外，更要追求個人歷史定位及預防卸任後的政治清算。因此，外人眼中陳建仁政治歷練不足的缺點，反成為蔡欽點擔任閣揆的亮點。一方面陳建仁不會步上賴清德反客為主的後塵，另一方面又能避免像蘇貞昌一樣難以駕馭。故蔡之所以任命陳組閣，其實只是要借重其前副總統的輩份以壓抑黨內不平之鳴；但在實際政務推動上，卻又務實地託付政治歷練完整的鄭文燦代勞。整個「仁燦配」的本質就是蔡英文出人、陳建仁出名、鄭文燦出力的「影武者內閣」。

此次被賦予閣揆重任的陳建仁，過去即屢屢傳出要代表綠營參選台北市長，及為制衡賴清德，不排除角逐黨內總統初選的傳言。不論結果如何，都說明了陳的表面不爭，造就了蔡決策小圈圈中無人能與之爭的特殊地位。只要蔡有難，必有陳的神救援。但與其說陳是蔡的最佳活棋，倒不如說陳是蔡的最佳傀儡。

此外，蔡英文選擇由鄭文燦擔任副閣揆、林佳龍擔任總統府祕書長，更有牽制賴清德與避免單一派系獨大的意味。雖然鄭、賴系出同源，但新系早已再分為南流、北流。賴一再強調就任黨主席後必會處理學倫問題，而蔡卻執意選擇扶持同樣有學倫問題的新系要角，無非就是要分化新系，避免南、北合流。再者，正國會精神領袖游錫已擔任立法院長，倘若再由正國會的林佳龍實際掌控行政院，難保政治威信不足的陳建仁不會被正國會架空，從無聲的副總統變成無聲的閣揆，失去派系制衡的重要目的。

最後，也是最特殊的布局就屬沒有軍警背景的立委管碧玲掌海委會。管本屆之所以能擔任不分區立委，純粹是因高雄人口減少、立委選區整併所致。未來管已沒有再任不分區的理由，而海委會本部設在高雄，蔡此一布局除先行拆彈高雄立委初選競爭外，更有讓管得以先用行政資源以布局市長選舉的用意。

因此蔡英文定義此次改組是「溫柔堅韌內閣」，其實並不是回應民意，重點是維持自己未來在黨內仍有一定的影響力。

（作者為立委國會辦公室主任）