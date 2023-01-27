蔡總統27日正式宣布，前副總統陳建仁接任行政院長。她並對陳內閣提出包括「階段性盤整防疫措施」、「社會體系總檢討」、「持續提升國家基礎建設」以及「持續推動六大核心關鍵產業」等四大期許。

蔡英文這四大期許的用字從「盤整」、「總檢討」到「持續」，可以預料新內閣不但是「蘇規陳隨」，了無新意，甚至多為虛功，因為蔡英文幾乎每年都在盤整、總檢討，也不見推出什麼有用的政策；治安每況愈下，黑金亂政的問題，蔡英文更是連提都不提。

四大期許 了無新意

蘇貞昌於18日再次表達內閣總辭之意後，蔡英文直到7天後、25日才傳出敲定陳建仁接任，中間足足有7天時間，蔡政府的內閣處於空窗期、或至少是不確定期，這是史上首見，以至於有媒體人呼籲蔡英文乾脆兼任閣揆算了。

儘管新任閣揆人選終於確定，且蔡英文也以「穩定政局、開創新局」作為新執政團隊的目標，然而，從已知的陳內閣成員看來，幾乎沒有太大的變動，尤其是多位爭議頗高的部會首長，目前陸續傳出留任，顯示「蔡陳體制」毫無改革、創新的可能，甚至因為不適任的官員繼續尸位素餐，將造成國政進一步的沉淪。

目前看來，這次高層對新內閣人事安排的原則是「以不變應萬變」，除非萬不得已，幾乎是原班人馬繼續留任。目前報導指出，包括經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲、勞動部長許銘春、國發會主委龔明鑫及金管會主委黃天牧等多位部會首長可望獲得留任。

面臨人事調整的部會幾乎都有不得已的理由，如內政部長內定由前基隆市長林右昌接任，是因為徐國勇在去年12月就已請辭，這個位子空了2個多月，當然要趕緊填補，而林右昌接任的安排顯然不是陳建仁能做的決定。

因指導的學生涉及論文抄襲並造成民進黨九合一大敗的前國安局長陳明通，早已搞得天怒人怨，最終不得不請辭，且國安局人事權屬於總統，因此很快決定由外交部次長蔡明彥接任。而財政部長蘇建榮去年底自大學借調期滿，人事出缺已久，27日才爆出黑馬，由政務次長莊翠雲升任。

亂政殃民 難有期待

王美花任內已發生過3次大停電，顯然她電力規畫與管理的能力大有問題；而核二2號機將於3月14日停機，加上去年12月已下線的大潭電廠燃氣7號機，合計短少電力160萬瓩，如果王美花續任經濟部長，以現在的能源政策和規畫，她有能力處理嗎？

陳吉仲任內開放美國萊豬、日本311災區食品進口，對國人食安幾不設防，又放任蛋荒持續，對物價飆漲毫無作為，更嚴重的是，台灣農漁產品因檢驗不合格或標示有誤等問題，連續幾波遭到大陸暫停輸入，但陳吉仲身為農漁業最高主管，在這過程中，除了抗中口號及要求國軍和學生幫忙消費之外，沒有提出任何一項能夠真正幫助農漁民拓展市場、提高銷售的政策，但竟然獲蔡總統慰留，說明這個新內閣根本就不在乎農漁民的死活。

另外同樣備受爭議的內閣成員，如箝制言論自由、任內關掉中天電視的NCC主委陳耀祥，去年九合一大選衝到第一線擔任民進黨超級打手的衛福部長薛瑞元等人，問題都很大，不但亂政殃民，還會給執政的民進黨添亂。若想展現新人新政，新內閣沒有理由不換掉他們。

陳建仁被外界認為是蔡英文的傀儡，本來就很難期待他會有什麼作為，而從目前公布的新內閣名單看來，蔡英文和陳建仁似乎已把未來的一年當作是2024年大選前的「垃圾時間」，因循怠惰，直接躺平。現任閣員管他適任與否，能不換就不換，非換不可的就來個黨內大風吹，連花點心思去為國覓才都不肯。無心無能的蔡政府能在2023年把台灣帶往何處？實在令人憂心。