前行政院長蘇貞昌自比袁崇煥，被外界解讀暗指賴清德，甚至是批蔡英文如亡國之君崇禎帝，引爆更大爭議。2022年民進黨敗選後面臨重大危機，完全是內部原因，民進黨長期執政下，沒有人預料到2022年地方選舉，選民會如此無情拒絕民進黨，而且民進黨在這場執政危機中，蘇貞昌失去了合法性，他所培養出來的權力體系也隨之而去，總統夢也隨之破碎。

蘇貞昌曾無奈表示，「茶壺都是倒給人家，只剩下渣」，此話凸顯出蘇貞昌付出多年，自認政績取得成就，甚至推出「這個男人，太狠了」政績影片，內容提到嚴防非洲豬瘟、同婚專法、口罩國家隊、班班有冷氣、屏鵝公路電纜地下化等。

只因一場失敗的選舉，所有的努力終將功虧一簣。為了敗選抗責，「袁崇煥」一說，代表著蘇貞昌不敢罵蔡英文，只能拐個彎藉由「袁崇煥」，間接罵蔡英文，抒發自己「太委屈」心情。顯然蘇貞昌還沒意識到，下台時候到了，在他抒發心情的時候，心想的不是人民，而是關於他未來的政治前途與命運。

蘇貞昌心裡想的與民意有很大的落差，根據2023年1月17日台灣民意基金會公布的最新民調顯示，5成民眾希望內閣全面或大幅改組。此外，在施政滿意度上，3成6受訪者基本上滿意蘇貞昌內閣的整體施政表現，另有高達5成7受訪者不滿意。

蔡英文即便沒有進行內閣調整重大干預，可能會失去人民的信任。即使蘇貞昌戀棧權力，未來的政權也可能更具災難性且更難以控制，蘇貞昌勢必要為選舉失敗，負責任。

黑金、黑道的洗白策略

民進黨立委何志偉批評2022選戰主軸是「反黑金」，黑道卻直接進入競選決策圈，並稱「若有仔細看陳時中身邊的人，其中有殺人犯、法院認證的黑道，民眾會怎麼看待？」

為了洗清選前黑道治國、黑金疑雲、候選人道德、不倫問題，這次蔡英文內閣大換血，換上形象清新，學術地位崇高的陳建仁，試圖想要「洗白」的考量。陳建仁過去是台灣中央研究院院士，流行病學專家，具有崇高的學術地位，還是宗教家。陳建仁溫和性格，但是缺乏行政歷練，一上任就得面對台灣內部各種社會問題，看衰陳建仁執政能力的人不在少數，更有人直言恐怕撐不過三個月。

另外，蔡英文向來有與賴清德不合傳聞，前立委郭正亮認為，「接替閣揆若是陳建仁，陳建仁跟賴清德的矛盾就是直接對立，大家認為陳建仁有可能選總統，所以若陳建仁接任行政院長，賴清德大概就每天出去造勢了」。陳建仁上任如果表現不好，衝擊可能是賴清德2024選情。

在賴清德心中，陳建仁形象正派、端莊，「具有宗教家的慈悲及科學家的務實，非常希望陳建仁未來能率領團隊，完成蔡英文總統所交付的各項使命外，也能展現宗教家慈悲的精神，帶給社會溫暖和關懷；也發揮科學家務實理性的精神」。

陳建仁正向形象，不外乎用來美化英系龍蛇雜處、牛鬼蛇神困境，相反的，這也凸顯蔡英文的執政班底，不但沒有中心思想，更沒有執政的人才，只能靠著有錢、有勢的黑暗力量支撐。

新內閣名單出台，號稱天下第一大部的內政部長，由前基隆市長林右昌接任，另外，像是有爭議的，交通部長王國材、經濟部長王美花以及農委會主委陳吉仲，可能傾向繼續留任。前內政部長徐國勇任期期間，爆發多起重大治安事件，包括人事爭議、黑金問題、黑道槍殺員警、南投生技公司槍擊案、台版柬埔寨詐騙案等。這些重大治安問題，已經導致人心惶惶。林右昌專長是都市計畫而非法律，擔任內政部長是否有辦法處理黑金與重大治安問題？令人存疑。

農委會陳吉仲任內，台灣農產品經常遭中國宣布禁止進口，陳吉仲解決這些問題，不是喊著要到WTO提告，不然就是要拿出幾億來解決，尤其是搶救石斑魚產銷問題，斥資6億元啟動「班班吃石斑」計畫，結果跳票。經濟部長王美花任內跳電問題頻傳，蘇貞昌時代官員出包問題，可以說是罄竹難書。

不知蔡英文是否還沒學到教訓，台灣選民確實有能力用選票下架不適任的政府，不適任的官員如果繼續留任，恐將衝擊2024民進黨選情。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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