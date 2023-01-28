過去每逢過年，我們總會聽到這首熟悉的詩句：「爆竹聲中一歲除，春風送暖入屠蘇，千門萬戶曈曈日，總把新桃換舊符。」這首詩的作者是北宋宰相王安石，寫的是春日普照，新年的歡樂，也是期許自己的新政能為國家送來春風，標示著一個新時代的開始。

恰好春節期間，府院正著手進行內閣改組，擔任閣揆四年多的蘇貞昌將交棒給前副總統陳建仁，人事的更迭恰逢時序的交替，頗像王安石這首詩所言：「千門萬戶曈曈日，總把新桃換舊符」。新任閣揆陳建仁將擔負重任，不論在經濟政策、能源政策、兩岸政策及外貿政策，都必須從歷史的縱深來思考，而不能求一時之快。

擺在前面的第一個難題就是今年的經濟將陷入低迷，熟悉總體經濟者都了解，去年全球的核心工作在於對付通膨，而今年已轉為對抗衰退。事實上，主計總處在春節年假前一天所發布的GDP已揭露了這個低迷、衰退的走勢，也就是說，台灣今年經濟陷入低迷不再是一種說法，而是一個事實。

依主計總處年前的GDP概估，去年第四季受出口衰退拖累，經濟成長率由原預測1.52％轉為-0.86％，終結26季正成長，創下2009年金融海嘯以來最大的負成長，而去年全年的經濟成長率也降至2.43％，為最近六年最低。這個結果與預期相差甚遠，連主計總處官員也感到意外。

這項GDP概估發出了一個訊號，今年國內通膨雖然會趨緩，但景氣低迷將比預期來得嚴重，受全球經濟降溫影響，下行風險正在升高。經濟表現有其連續性、趨勢性，我國去年第四季經濟轉為負成長，自然不是偶發事件，而是趨勢使然，既是趨勢，這個景氣轉弱就會持續一段時間，不會那麼快消退，主計總處將在2月下旬召開國民所得評審會議，屆時必然要下修今年經濟預測，如此看來，新閣一上來首先要面對的就是如何在景氣低迷時期，穩住國內經濟，讓大家的日子不至於太難過。

千萬別以為經濟成長只是幾個百分點的變化而已，事實上，這幾個百分點的變化，就足以影響數百萬戶家庭的生計，去年第四季經濟成長創了2009年第三季以來最大負成長，也就是金融海嘯以來最大的衰退，回顧歷史，金融海嘯期間不只是經濟負成長，失業人口也倍增，2009年失業率曾有數月升逾6％，而受失業所波及的家庭人口更升至141萬的紀錄，想想上百萬家庭人口深受失業波及，是何其嚴重的大事，豈能輕忽？

我國去年12月失業率3.52％，受失業波及的家庭人口不過71萬人，幾乎是金融海嘯時期的一半而已，與金融海嘯時期相比，目前情況好得許多，然而，長期觀察勞動市場者都明白，在眾多總體指標裡，失業率、受失業波及的家庭人口數，都是景氣落後指標，景氣低迷之初，尚不會反映，迨景氣下滑一段時間，失業率、受失業波及的家庭人口便會急劇上揚，2009年情況正是如此。因此千萬別以為目前失業率尚低，就以為這一波景氣低迷沒什麼了不起，為政者須牢記，過度輕忽，將使日後的施政陷於困境。

王安石以「千門萬戶曈曈日，總把新桃換舊符」一詩，期許他的新政能像新年一樣，讓百姓揮別經濟上的寒冬，迎入春風，有好日子可以過，可惜的是，新政雖有振興國家經濟的遠見，但可惜反對者眾，他忿而表示：「流俗之人，罕能學問，故多不識利害之情，而於君子立法之意有所不思，而好為異論。若人主無道以揆之，則必為異論眾多所奪，雖有善法，何由而立哉。」做為宰相、閣揆的不易，於此可知，這也是日後新閣揆陳建仁所會面對的難題。

我們以王安石《元日》一詩：「千門萬戶曈曈日，總把新桃換舊符」期許新閣能以新的施政風格，以新思維，讓台灣走出這一波經濟寒冬，把春日的暖風送到每個家庭，我們也以王安石另一段話：「若人主無道以揆之，則必為異論眾多所奪，雖有善法，何由而立哉。」提醒新閣揆要有決斷力，好的政策，心既定之，莫為異論眾多所奪，只有秉持這樣的決斷力，才可能讓千門萬戶迎來陽光與春風，過上好日子。