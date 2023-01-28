｢千呼萬喚始出來，猶抱琵琶半遮面｣，說的正是新科行政院長陳建仁，他是什麼大人物啊？引得｢漢皇重色思傾國，御宇多年求不得｣？

年尾吵到年頭，要蘇貞昌下台的呼聲響徹雲霄，蔡皇穩坐金鑾殿就是不為所動，原來是在等一個人，等待一個她信任的人、一個可以牽制住賴神的人，最後底牌揭曉，剛送走一個騙神的人，又請來一個成天把神掛在嘴邊的人，原來民進黨全是神話故事。

問題是，這位信神的人專業領域在學術單位及公衛，｢副總統｣只是空殼子，行政歷練一點沒有，他哪來的能力和勇氣承接閣揆大任？「我很慶幸參與這樣一個辛苦但是光榮的過程｣，致詞時他說，在蔡英文任期最後一哩路，需要他來共同承擔時候，他有一種義無反顧的心情。他說，未來500多天，行政團隊會努力穩健推動各項政策，確保台灣人受到政府最好照顧，責無旁貸。

好大口氣！他哪來的自信能做滿500天？歷任閣揆唐飛139天、張善政109天、劉兆玄478天、林全476天，陳建仁能擔保任期做得比他們長？

飯可以吃飽、話不能說滿，馬總統時代的末代閣揆張善政，在短短3個月任期當中異軍突起，掀起「張善政現象」，堪稱「任期最短、人氣最高」的閣揆。我們就以3個月拿兩人的成績來做比較吧！

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