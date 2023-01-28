陳建仁於各種公私場合，都一貫以笑臉迎人，所拍攝的照片，也總是掛著那副金字招牌的笑臉，再加上他算學者出身，卻不會空擺架子，與人交接，溫柔和順、慢條斯理，幾乎很少看到他出口不遜，或是輕易動怒，因此人緣廣結，在綠營政治人物中，屬於不競不爭、溫和恭順的一型。他擔任副總統4年，緘默無聲，既無多少爭議，也未見有若何建樹。唯一的小風波，是在2018年823水災次日，絲毫未關心過災情，且以公務車代步，攜家眷同遊金門。

陳建仁是「時然後言」的人物，深切明白自己的身分與地位，總是在最適當的時機，說最能符合民進黨政策的話，儘管先前未正式加入民進黨，卻是道道地地綠營的側翼學者，言不輕發，而發必有效，因此頗受民進黨的器重，而反對者雖對之恨得牙癢癢的，卻因其總是四兩撥千金地擺出一副笑臉，不辯不解，唾面自乾，卻也拿他沒有絲毫辦法。

陳建仁以流行病理學家榮膺院士，又曾任衛生暑長、國科會主委、中研院副院長，雖不算是位高權重，而聲譽卓著，但骨子裡其實是傲氣十足的，表面上看似不食人間煙火，實際上是最深諳為官之道的。他是不著痕跡的任官任事，鋒芒不露，故鮮少樹敵，但臨事卻專斷獨行、我行我素，他的不爭，其實不屑與人爭，餘子碌碌，根本就不放在他的眼裡。他有點類似王莽的風格，謙恭下士，用以養望，而俟機以動，動必見效。

陳建仁出身政治世家，其父陳新安屢受國民黨器重，228事件時是站在國民黨那一邊的，但他每論及228，必將此事遮掩，甚至以謊言欺人，言其父曾受國民黨軍人的威脅，藉此沾光。在受命主持公教年金改革時，大刀闊斧，將公教人員年金砍削殆淨，但吾輩定則定矣，完全符合民進黨的政策，而公教人員則因此受害匪淺，他不過輕描淡寫，說了致歉、致謝、致敬的空話，卻不必承擔任何責任。刀切豆腐兩面光，既搏得蔡英文信任，又在民進黨內獲得肯定。

陳建仁是深知進退的人物，副總統一任，懂得觀察時機，在民進黨聲勢寖弱時，勇於退讓，將副總統一職，慨然讓予賴清德，可以說是民進黨再度執政的大功臣。蔡賴之爭，他遠避塵囂，置身事外，不偏不頗，回轉中研院重新批掛上清高的學者招牌。但他沽名釣譽之心更加強烈，以放棄「副總統禮遇」的風聲，刻意模塑其高潔形象，可實際上其新職的薪資，既大既長既久，遠超乎其禮遇金額，既佔得大便宜，又憑添無數聲譽，雖經人揭穿，卻也還是不溫不火、不辯不解，一任笑臉哼哈，淡若無事。

其一生最大敗筆，應是有關高端疫苗之事。他本就是以流行病理學家知名，而疫病正乃其權威所在，他擅觀時機，竭力擁護高端疫苗，從受測試開始，就一路發表許多大違其「專家」職份的言論，虛捧高端，更為之護航，蓋此為蔡英文既定政策，不能不順勢而行，而正式加入民進黨一事，不但原形畢露，而且開始展現其欲更上一層樓的野心，但外表卻不動聲色，即便激起莫大的民憤，他還是無動於衷，高端弊端叢生，更是未曾有過任何致歉的話語。

陳建仁其實是小心謹慎、步步為營的一種人，待機而動，其內心思慮之縝密，恐怕與他慣於顯露出的笑臉，是完全兩樣的。以我看來，陳建仁完全就是一隻笑面虎，絕不是肯屈居人下，甘作傀儡的人。

陳建仁在民進黨百事倉皇之際，奉命組閣，事前不動聲色，甚且故作撇清，流言紛起，皆不置可否，其目的其實就是在塑造一個假象，表面上是臨危授命，其實骨子裡是「建仁不出，奈天下國家何」，儘管多有矯情，但閣揆既已入手，未來就看他的手段如何了。

時論盡皆認為陳建仁未曾躬行政務，擔憂其可能不足以因應未來政壇的風雨劇變，但我卻持不同的看法，陳建仁養望已足，復又長袖善舞，早有成竹在胸，未來不但勢將成為賴清德的最大敵手，恐怕國民黨也不能掉以輕心。

（作者爲大學教師）