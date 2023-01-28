陳建仁受命組閣，多數蘇內閣的部會首長，大體皆仍能固守其位，連爭議極大的陳吉仲、王美花、薛瑞元等都原封不動，繼續留任，比較令人矚目的，是國安局長陳明通終於下台一鞠躬，等如是為林智堅引發的學倫問題暫時畫下休止符、素來不諳文化的李永得轉任政委，而由「罷韓」健將史哲接手文化部、海洋委員會由管碧玲出任。就整體而言，除正、副閣揆換人擔任外，各部會首長僅僅更換了9%，說是「內閣總辭」，但換湯未換藥，即便有所更換，也都是一些熟面孔，論者譏其為「大風吹」，原班人馬上下輪調，個個多才多藝，左右手可以互搏，倒是一針見血之論。

民進黨在嚴重受創之餘，理應痛定思痛，以嶄新的內閣更動，一以因應未來可能的劇烈變化，一以向人民交待並交心，殊不料竟是虛晃一招，未免大失民眾所望，看來民進黨的人才窘缺、中新生代後繼乏力，而以維繫目前政體穩定為優先的考量，倒是不幸而為諸多具先見之明的論者言中了。

民進黨的這番更動，當然是必須要放在「蔡賴之爭」的背景下去觀察的。在2022大敗之餘，蔡英文不得不忍痛卸下黨主席之職，而拱手交給宿敵賴清德；賴清德自初選敗後，含羞忍恥，屈就副總統，潛隱多年，當然欲趁勢高飛，以一鳴驚人之姿，迅速掌控大局，故而在未正式接任黨主席之際，就展開全台巡迴、聽取民意的大動作，並揭示其未來工作點，用以展現其主張與魄力。

蔡、賴本有心結，偏偏賴清德所揭示的主張中，對整個民進黨遭致重挫的學倫問題，絲毫不假辭色，不但是直接批了蔡英文的逆鱗，更顯然有「清君側」的用心，逼使罪魁禍首陳明通不得不下台，而且還隱然含有未來將直指爭論已久的蔡英文「論文門」的威脅，這無異是將了蔡英文的死棋。在此情況下，即便蔡英文勢如騎虎，不得不更換閣揆，但正、副行政院長，卻仍是都有論文抄襲的「前科犯」，而部會首長，大體原封不動，皆為英系要角。蔡英文此舉，不僅僅只是仍企圖掌控民進黨實權，欲與賴清德互別苗頭，更有欲護衛其卸任之後「論文門」不得不公諸於世的難言之隱。

依照民進黨的黨性而言，內鬥雖是紛然不斷，各派系相互傾軋，但當情勢危急之際，兄弟雖鬩於牆，而共同外禦其侮的特性，是民進黨雖屢經撲跌，卻仍能突圍而出的最大憑障。但蔡英文本就是從最擅長於角爭內鬥的國民黨出身的，為維護身家利益起見，不惜破壞此一傳統，恐怕對民進黨未來的團結是大為不利的，但這是蔡英文唯一的自保之道，只能孤注一擲，作困獸之鬥了。

可以想見到的是，未來民進黨府、院、黨三方，必然多有波折，原本十拿九穩可以爭取到民進黨總統提名的賴清德，憑空多添了一個敵手，未來變化將會如何，還是相當撲朔迷離的。論者皆謂陳建仁聲望雖高，而威權不足，於政務又稍有疏隔，恐難久居其位，但事實果真如此與否，尚難論斷，陳建仁深藏不露，手段圓滑，既有蔡英文的幕後支撐，又適逢其會，可以大展身手，恐怕也絕非池中之龍可比。此猶雙日照臨，孰強孰弱，還有近半年的時間可以檢驗。

但是，這些都是民進黨內的茶壺風暴，就整體內閣改組來說，既無興革的決心與魄力，民進黨的施政，大概也將一成不變，還是繼續以其新瓶裝舊酒的「抗中保台」方針唬弄全台百姓，而內舉皆親、論顏色不論人才，以鞏固自家政權為唯一考量的鴨霸施政態度，終究是不會改變的。這樣的內閣，又豈能符合人民的期待？

民進黨玩「大風吹」的遊戲，玩得自得其樂，但「任爾東西南北風」，他們再吹得如何東倒西歪，全台人民都應謹記，唯有立定岩山、不屈不撓，以下架大風亂吹的民進黨，才是全台灣人民唯一的自救之道。

（作者為退休大學教授）