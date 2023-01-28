2022年大陸經濟增速大幅下滑，在新的一年如何提振市場信心，恢復發展動能，成為各界矚目的話題。由於民營經濟為大陸貢獻了50%以上的稅收、60%以上的GDP、70%以上的技術創新、80%以上的城鎮就業、90%以上的市場主體數量，因此大陸經濟能否觸底反彈與民營經濟的發展息息相關。相較過去左派網路意見領袖頻頻對民營經濟發難，最近民營經濟的支持者開始發動反攻，攪動了春節期間的大陸輿論場。事實證明，支持民營經濟已經成為大陸新的政治正確。

率先開炮的是中國民營經濟研究會副會長任澤平，他於除夕前夜在微博發文，稱現在各界都呼籲把網上個別「喊打喊殺」、「讓民營企業離場退場」的壞人管起來。這些壞人破壞了市場經濟的健康生態，製造輿論恐慌，打壓民營經濟信心，對抗中央「兩個毫不動搖」（毫不動搖鞏固和發展公有制經濟；毫不動搖鼓勵、支援、引導非公有制經濟發展）精神，不學無術，觸犯國家大政方針。雖然任澤平並沒有指名道姓，但網民們認為其矛頭所指是左派大V司馬南。

相比任澤平的委婉，大陸知名財經作家吳曉波就是火力全開了。他在文章中公然蔑稱司馬南為「（司馬）夾頭」，「我們與夾頭們已然勢同水火、勢不兩立」。在吳曉波看來，以往罕見有人願意或者敢於衝到一線，與他們大聲地辯駁格鬥。這樣的後果是，在相當廣泛的民眾層面，企業家成了「資本家」，人們對民營經濟產生了極大的誤解，它所造成的壓抑的輿論氛圍，進而打擊了民營企業家的信心，其最終的結果則是，影響了中國經濟的投資和復甦。還有論者指出，對民營經濟的「喊打喊殺」，無異於對中國經濟的「喊打喊殺」。

吳曉波所言並非空穴來風。《經濟觀察報》在月初發表《民營經濟5年爭論及啟示》一文，回顧了2018年至2021年期間，大陸輿論場上出現的關於民營經濟的幾次廣泛爭論。無論是2018年署名「吳小平」的〈中國私營經濟已完成協助公有經濟發展的任務，應逐漸離場〉，還是2021年李光滿的〈每個人都能感受到，一場深刻的變革正在進行〉，都是左派人士呼風喚雨，市場派應對乏力，民營企業家更是噤若寒蟬。最終都要靠領導人親自表態來平息風波。

回到這次的輿論紛爭，作為眾矢之的的司馬南儘管回嗆任澤平是某些利益集團的代言人，但也澄清「本人從來沒有對民營企業喊打喊殺，更沒有要民營企業離場退場的說法做法。對涉嫌國有資產流失問題的關注，不能視同為打壓民企。」同樣被吳曉波討伐的司馬南的朋友胡錫進也表態反對對民營企業「喊打喊殺」。

最後，支持民營經濟者這回能夠「揚眉吐氣」，顯然與高層的背書有關。去年12月習近平在中央經濟工作會議中表態：「我是一貫支援民營企業的，也是在民營經濟比較發達的地方幹過來的。」更明確要求「針對社會上對我們是否堅持『兩個毫不動搖』的不正確議論，必須亮明態度，毫不含糊。」由此看來，大陸改革開放以來綿延不息的對民營經濟的非議終於要告一段落了。