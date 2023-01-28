農曆大過年，美國傳出一則驚天動地新聞，美國新上任眾議院議長麥卡錫將在今年春季訪台，國務院既不否認也不證實，但已經傳出五角大廈正在為如何讓麥卡錫安全順利訪台做出安排，而民進黨立委王定宇也證實去年9月親自對麥卡錫遞交了邀請函。

這件事對兩岸而言，不可小覷，大陸方面對麥卡錫的訪問台灣所反射出的的任何動作，對台灣安全至鉅，台灣社會人民不能不加以關心。我們不患對岸不來，患我輕忽，特就此分析大陸可能的相應動作，羅列出來最嚴苛的可能，提供參考。

一是時間可能別於裴洛西訪台之後軍演，在麥卡錫訪台前1天，即進行7天圍島實兵演習，宣布台灣為禁航區，隱形無人機飛越台灣上空，演習期間一切後果自負，迫使麥卡錫更改時間或知難而退，取消訪問。二是在麥卡錫離台之後，大規模採取封島演習，對台由沒收中線，進一步製造出封島新常態。三是占領東沙或澎湖外島，形成既定事實，作為登本島的準備前置動作。

至於會不會造成全面對台展開武統，應該尚不至於，理由是大陸到目前為止，仍有美國近兆美元外債，以及持有2兆的美元外匯，武統的結果美國必然會沒收，這是其一；另大陸彈射起飛的福建航母，尚未交付解放軍形成戰力，這是其二。但這並不能絕對的保證中共不會利用這一次機會展開武統。

至於王定宇交付麥卡西邀請函一事，筆者信其所言，當初麥卡錫表示如果選上議長一如裴洛西一樣到台灣訪問，蔡英文打鐵趁熱，刻意安排由立法院即行遞上邀請函，絕非王定宇膨風，只是此時這樣宣布，無異火上加油，對台灣實無任何好處。

也許民進黨認為中國大陸大國崛起之際，不會也不敢冒著俄羅斯攻入烏克蘭掉入美國陷阱，讓自己被國際制裁，因此，可以勾連美國敢於冒著犧牲台灣危險，來削弱中國大陸，這樣的看法對台灣而言，風險太大，對台灣2300萬人民，更是不仁、不義、不負責任。

台灣有817萬選民選出蔡英文出來領導台灣，這817萬選民當初投票，絕非是要把台灣當做美國爭霸的戰場，交由王定宇奉命遞出邀請函給麥卡錫，有沒有想到會給台灣人民帶來戰火？這樣對得起那817萬選票嗎？還有其他沒把票投給蔡英文的人呢？他們的正確選擇卻要遭受民進黨帶來的戰火威脅？蔡英文在去年底宣布役期從4個月改為一年，特別強調是為了「避戰」，「避戰」還刻意的將邀請函送到麥卡錫手上，「避戰」是這樣做的嗎？

（作者為自由撰稿者）