蔡政府國安團隊與內閣同步改組，蔡明彥接替陳明通擔任國安局長，前總統府祕書長李大維回鍋海基會，結束了海基會董座空缺長達3年的尷尬局面。2023年台海情勢變數仍大，但國安團隊僅小幅改組，很難看到新氣象。

避免捲入美中膽小鬼賽局

如果給國安團隊過去一年的表現打分數，恐怕多數民眾都會給出「不及格」的成績。去年8月裴洛西來台後，中共軍演壓力驟然升高，國安團隊的因應實在不敢恭維。除了隱瞞解放軍飛彈越過台灣上空，很快被日本防衛省揭露以外，中共軍機、軍艦迫近我領海、領空自此之後已經常態化，政府束手無策，既沒有辦法嚇阻，也無力透過溝通要求對岸收斂。

因此，陳明通因學倫爭議下台事小，國安團隊夢遊般的表現才是事大，蔡明彥接替陳明通，總統在國安事務上求穩、抓權的訊息非常明顯。出身學界的蔡明彥入仕後亦維持低調形象，並未沾染政壇風氣，再加上過去長期參與政府國安決策，如今掌管國安系統可謂「安全牌」。和陳明通類似，蔡明彥沒有濃厚留美背景，同樣熟知中共政治，說明國安局的重心在兩岸部分，核心對美事務仍由蕭美琴統攬。

據傳，當初陳明通之所以從陸委會主委高升國安局長，源於他準確研判2019年「習五條」可能觸及一國兩制、統一方案，令蔡總統在2018大敗面臨逼宮壓力時撿到槍，因而對陳明通刮目相看。但問題在於，隨著美方正式將台灣納入印太戰略架構、北京也出台第三份對台白皮書提出統一願景，台海情勢已經不再是猜謎遊戲，而是演變成各方打明牌的「膽小鬼賽局」。所以，蔡明彥首先面對不應是設計回應北京高層對台言行的「十八套劇本」，而是如何管控風險，避免台灣捲入衝突和戰爭。

陳明通曾鐵口斷言，2024前中共不會攻台，但事實證明，兩岸博弈的複雜程度，遠超過北京武統與否的是非題。例如，蔡政府任內中共未犧牲一兵一卒、未實質耗費一槍一彈，就已讓中華民國遷台70多年固守的戰略緩衝區喪失殆盡。這種比「攻台」成本更低但效果更大的策略，恐在國安團隊預判之外。接下來，如果美國眾議長麥卡錫堅持來台，美國新一屆國會重啟《台灣政策法》審議，加上之前布雷計畫、兵役改革逐步落實，政府照單全收，台灣烏克蘭化恐怕成定局，國安團隊難道眼睜睜地目送台灣一步步淪喪？

自廢武功兩岸難重回互信

台灣一旦在軍事、戰略上的價值急遽上升，經濟和社會價值必然會一落千丈，包括台灣人民引以為傲的高科技供應鏈、自由開放的生活方式，都將消沉下去。人類歷史和現實中，從來就沒有一個國家既是軍事備戰的前線，又可以長期保持經濟高度發展和社會自由多元。很明顯，未來美方對中競爭戰略架構下的台灣，更傾向於透過台灣來消耗大陸，或許過程中確實沒讓北京動武，但台灣人的苦日子很快就會到來。

一言以蔽之，民進黨政府這6年天天把國安兩個字掛在嘴邊，到頭來先是失去了「安」，最後甚至「國」將不國。中華民國徒有空殼，台灣則淪為被強權把玩的工具：在美國人眼中，用台灣激怒大陸、讓中國現代化停止乃至倒退，穩賺不賠；在北京看來，對台政策愈來愈簡單化變成軍事問題，至於如何拉攏台灣民心待到「統一後」再說。這當然有國際大環境無法逆轉的被動因素存在，但民進黨政府自廢武功，強制讓兩岸政治互信清零，國安團隊難辭其咎。

今年本應是兩岸關係觸底反彈的一年，由民間恢復交流，帶動兩岸地方政府、二軌半官方對話逐步重啟，也只有如此，才可以對沖美中博弈的不穩定因素。相比兩年前國安團隊改組後，陸委會主委邱太三的「春暖花開說」還給人看到幾分想做事的積極氣氛，此次國安團隊人事變動浮現出「不做不錯」的混日子心態，令國人擔憂。