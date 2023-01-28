新內閣名單大致底定，蔡英文顯然有意在府院與黨之間，畫出一條維持恐怖平衡的界線，此舉雖暫不影響賴清德代表綠營出征總統的格局，但這儼然是2.0版的蔡賴內戰。無論最終是鬥而不破，亦或魚死網破，短期內都將讓賴清德錯失重新贏回民心的契機。

春節期間逢廟必拜的賴清德，面對2024展現旺盛企圖心，但橫亙在他眼前的，顯然有內、外兩座大山等著他跨越。

在對外部分，是年輕人支持度的離散。近年來兩次總統大選，都證明是得年輕人者得天下，但這股支撐蔡英文勝出的底氣，卻已反過來變成怨氣。其原因，一方面或許是高房價、高物價衍生的相對被剝奪感使然；兩岸關係惡化所導致的兵戎相見、兵役延長，更是讓年輕人心生怨懟。在此社會氛圍下，自稱台獨工作者的賴清德，就算不嚇跑年輕人，恐怕也很難得到支持。

再者，在20歲至29歲選民間獲得壓倒性支持的柯文哲，一旦堅持參選總統到底，勢必讓民進黨的年輕支持度更為雪上加霜。

對內部分，隨著蔡英文確定藉由陳建仁組閣來緊抓行政權後，府院與黨將就此成為兩條平行線。原本嘗試透過黨機器發動黨政改革的賴清德，短期內將很難擺脫陷入陽春主席的命運，選情的好與壞，似乎只能被動隨著執政優劣而擺盪。

蔡英文必須思考的是，如果未來幾個月內，真已變不出第二位足以抗衡的候選人，那麼此刻該做的，就是放手由賴清德扮演「民進黨重開機」的主力。否則，若繼續硬著頭皮在趨近死當的狀態下蠻幹到底，即便賴神真有三頭六臂也將難以回天。