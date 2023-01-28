儘管賴清德以儲君之姿接任民進黨主席，陳建仁以前副總統清貴做派組閣，在野黨數大天王勤於走春，卻繞不過台灣選民的心頭焦慮：誰能在2024勝出，維持台海和平。

台灣人目睹俄烏戰爭的焦土遍野及大陸對台軍演，再加上蔡英文去年年底宣布延役，從沒有任何時刻比此時更擔憂台海爆發戰爭，更感受戰爭的氣氛。我斷言如何避戰以保障台海安全將成為今年大選的必考題，誰能提出讓選民信服的避戰策略，就可在選戰中立於不敗之地。

然而，最新民調發現台灣人民對台海情勢、美中態度呈現兩極化的評估，進而影響其對避戰策略的偏好。調查顯示4成8的民眾認為兩岸發生戰爭的可能性高很高，但有4成7民眾覺得不高。當被問到蔡政府是否有因應大陸軍事威脅的準備，4成1受訪者認為有，但5成認為沒有。另4成7民眾認為大陸已有台海戰事的準備，4成1民眾卻認為沒有。這樣高度的社會分歧可能導致選戰中各黨提出相互牴觸的政見。

舉例而言，民進黨採取嚇阻戰略，即加強軍備及軍事訓練，包括購買布雷車，展現台灣人不懼戰的決心，不惜玉石俱焚，藉以提高大陸攻占台灣的成本，使大陸不敢發動戰爭，即蔡英文所言要先備戰才能避戰。然嚇阻戰略意味著台灣人不可能置身事外，要有犧牲子弟的準備，這是許多媽媽們不能接受的，故發起媽媽反戰聯盟。

反對嚇阻戰略的論者認為，若美國不參戰，而如對烏克蘭般僅提供武器和物資，即便有布雷車，依然無法抵擋解放軍登陸。又或解放軍不登陸，直接以火箭彈密集而頻繁射擊台灣，台灣仍無法承受。換言之，一旦戰事啟動，即便台灣慘勝，已然焦土一片，故備戰不足以避戰。台灣必須另闢蹊徑，尋求以非軍事方式撲滅觸媒，降低戰爭發生的機率。

這些非軍事主張有共同脈絡：不能選邊站，成為中美對抗的馬前卒，包括可行性低的北韓策略，即成為中美雙方都不合作的「炸彈客」，以求自保。亦有尚具可行性的台灣中立主張，藉由軍事中立，宣布非戰區，避免戰爭。為使這些主張更具可行性，能被社會重視，成為競選政見的選項，台灣繼2013年首次有跨黨派智庫齊聚一堂，討論兩岸前途的「和平論壇」之後，再度集結跨黨派智庫，包括21世紀基金會、民主太平洋聯盟、兩岸經濟貿易協會等，共同舉辦「台海安全論壇」，希冀展開跨黨派對話，謀求社會共識。

距首屆和唯一的一屆「和平論壇」迄今已十年，美中與兩岸關係丕變，已從經貿互補的供應鏈關係轉成高科技產業的對峙。美去年7月通過之《晶片與科學法》則完全以剝離台灣晶片製造業方式達到去中化，降低美對中的經貿依存。儘管中美領導人在去年峰會力圖管控衝突，但是戰略競爭態勢已成，大國衝突可能在亞太第一島鏈重現。

而大陸面對西方世界抵制，民族主義旺燒，加重促統聲量。而蔡英文透過網軍高舉「抗中保台」，以獲取政治利益，使得台灣向單邊傾斜，不符國家利益。剛坐上眾議院議長寶座的麥卡錫又宣稱春季來台訪問，毋寧在今年大選加上美國的砝碼，大陸也必然再以軍演回應，讓台灣人憂心重重，台灣已成「全世界最危險的地方」。

期待所有黨派的總統候選人能認知到，要獲得選民的支持，必須將台海安全置於個人及政黨利益之上，故應充分參與跨黨派的對話平台，聆聽社會共識，並承諾在任內實踐避戰主張。

（作者為元智大學資訊管理學系教授）