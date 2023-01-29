美國國防部據傳正在為新任眾議院議長麥卡錫今年春季訪台之行規劃，回顧去年前任眾議院議長裴洛西引發「台海危機」，中國表示將以「更震撼的行動」回應，而勢必將台灣陷入「聯美抗中」窘境，也讓這場麥卡錫之亂的反「國際主義」荒唐上演。

「國際主義」是指一種「共同利益」的合作形態，擁護彼此的正向外交，舉凡人權、醫療以及環境保護等，並非顧及自身國家的一切利益；即使麥卡錫為慶祝《台灣關係法》生效紀念來訪，但對台灣在國際上的實質利益恐怕弊大於利。

美國媒體《酒杯新聞》披露麥卡錫將訪台的外交之行，美國挑釁再次引發兩岸關係的「擦邊球」效應，由於去年共軍圍台軍演引發關注，加上今年烏俄戰爭野火持續延燒，就怕美國接二連三打出台灣牌最終導致「觸身球」悲劇。

麥卡錫訪台說穿是反國際主義，為了自身國際角力，犧牲台灣整體利益，企圖削弱中國勢力，卻有台灣和美國走越近就越安全的無稽之談，顯然是把「聯美抗中」錯當「反戰手段」。

麥卡錫之亂的反國際主義無庸置疑，對台灣的國際利益助益有限，甚至淪為美中角力棋子，還以愛國之名推向戰火邊緣。

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