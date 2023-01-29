對於陳建仁的即將接任閣揆，反對的聲浪，基本匯聚在以下五個面向：

一、主導年金改革時，曾公開指稱：自己的退休金，將從每月10萬元降至6.3萬元，「若省吃儉用，是夠的」。然而其後，卸任副總統的陳建仁，雖放棄每月18萬元禮遇金，卻改受聘為中研院特聘研究員，可終身領取每月50萬元俸祿。

二、貴為院士級學者，對於林智堅等人的論文抄襲案，竟支吾其詞，從不正面回應，甚且，還找來鄭文燦擔任副閣揆，公然地大肆力行反教育。

三、身為天主信徒，表示自己出任公職，「這都是天主召叫的使命，因此我就來做」，雖不為過，然於媒體訪問時，竟假借上帝之名，夸言：「天主說，一定要幫助能夠為桃園做最好貢獻的人，鄭運鵬就是這樣的人」，實則是個偷竊上帝言語的假先知。

四、為了政治利益，於2021年12月30日，由時任黨主席的蔡英文，推薦加入民進黨。後經特定媒體披露，並以「後小英時代要角、民進黨『最強活棋』」，重新定錨口口聲聲「學術研究是此生最愛」、「自己不是政治人…，選舉不是我的最愛，也不是我的考量」的陳建仁。

五、受到同屬學界與公衛領域人士的嚴詞批判，認為陳建仁掛名發表的論文曾涉及抄襲，且以「自己是台灣醫學科學論文量排名第一」的身分，盲目護航高端疫苗，嚴重折損專業倫理與學術誠信。

綜合以上，持與蘇貞昌的「掃帚抗中」相較，或稍可慶幸，獲有約翰霍普金斯大學博士學位，且為梵諦岡宗座科學院院士的陳建仁，至少，應不是個以嘴皮子逞兇鬥狠之流。再者，個人雖也不太置信於「溫暖堅韌」的宣誓定會成真，畢竟，當南台灣大淹水時，陳建仁卻是在全程堅實陣仗的維安戒護下，攜家帶眷地於金門觀光旅遊。

但基於陳建仁確實是個「聖墓騎士」，且一家人既都已親眼見證過「戰地金門」的曾經處處烽火與滿布地雷，因此，應不至於跳Tone 地，從「聖墓騎士」轉型為「聖戰士」。如是，豈不值得額手稱慶，幸甚至哉！

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