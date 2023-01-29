話說天下大勢，合久必分、分久必合，最新一項民調顯示，目前有26.1%的民眾支持民進黨、21.5%支持國民黨、20.3%民眾支持民眾黨。選前與選後的型態並沒太大改變，民進黨大敗並不表示國民黨大勝，只是民眾黨拜高虹安話題之賜，支持率大幅攀升，真正奠定了｢新三國｣的態勢。

去年底一場｢赤壁之戰｣，蜀吳聯手火燒戰船，打得民進黨丟盔卸甲、潰不成軍，國民黨暫時偏安西隅；民眾黨穩坐江東；民進黨元氣大傷，目前僅能調養安息，希冀重整旗鼓，東山再起。然各黨各派都有內部問題，一年半後的中原大戰鹿死誰手，現在還言之過早。

北魏雖然曹氏當家，但家臣司馬懿來勢洶洶，奪權篡位遲早之事；蔡英文底下的殘兵敗將抵得過賴清德的嬌兵悍將？難道不會見風轉舵、改掛帥旗？曹營內的變故顯然才是影響大局的重要因素。

西蜀、東吳雖然聯手擊潰曹營，但蜀漢丟了荊州、東吳失了珊珊，難免懷有心結，一年後是重新合作抑或分庭抗禮的確是個難題，畢竟誰都想一統江山，未來如何縱橫捭闔、運籌帷幄正是藍白雙方真正面臨的課題。

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