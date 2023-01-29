被民進黨主席賴清德譽為「宗教家兼科學家」的新閣揆陳建仁即將上任，一般認為「暖男閣揆」不太可能大刀闊斧或有重大改革，但更令人擔心的是，陳建仁真正的任務其實是幫民進黨在總統大選前擋子彈，以柔克剛化解在野黨的攻擊。

除了他本身涉及的高端和抄襲風波，殺傷力最強的就是前瞻計畫裡的未爆彈。前瞻計畫常被外界質疑為民進黨「綁樁、政策買票、國庫通黨庫」。去年底再度通過2098億元前瞻第四期預算，巧合的是，同一時間高虹安挖出新竹棒球場大秘寶，前瞻醜聞屢見不鮮，其實翻開前瞻計畫的網站，隨處可見令人疑惑之處。

例如：前瞻的數位建設第一大重點就是推動資安基礎建設，經費超過39億元，2017年開始推行，還特別指出要降低戶政、役政、地政等資訊系統遭入侵之風險。但諷刺的是去年底依然爆出全台2300多萬筆戶政資料外洩，行政院砸重本搞資安，怎麼還是如此不堪一擊？前瞻經費是否運用妥當？

台南市區鐵路地下化案是用2009年版本的計畫申請，所有的談勘、評估、規劃、統計數據都過期10年以上，甚至連預算表也用2009年版本，物價、材料、技術、成本早已不同，行政院竟不要求更新資料就直接核定200億預算，讓人懷疑政府究竟是為納稅人把關，還是想盡快花錢交差？

其他還有8個車站要價千億的桃園鐵路地下化工程、花200億增加4萬個停車格等，巨額的前瞻預算處處可能「藏污納垢」，勢必是在野黨追查的重點。

倘若民進黨有弊案被揭發，陳建仁是否能夠堅持「宗教家」的道德良心及「科學家」的實事求是，追查真相並陟罰臧否呢？ 還是他會藉用「溫暖、韌性」的形象，為執政黨粉飾太平，跟在野黨打太極以包庇自己人？

當陳建仁成為管理眾人之事的行政院長後，民眾只希望他的宗教家情懷能推己及人，以蒼生為念，不以特定政黨利益為先，任何人貪贓枉法都毋枉毋縱，這才是真正的大愛；也希望科學家精神能協助他追求真相，做出理性的觀察與判斷，不流於政客的權謀算計。

否則，這位自詡「聖騎士」、「中研院士」的行政院長不過是浪得虛名，不但背離天主教奉行公義的教義，也讓崇高的中研院殿堂蒙羞。（作者為中華民國會計師公會非執業會員）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※