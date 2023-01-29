麥卡錫剛就任眾議院議長，就宣布春天來台灣。這一點都不讓人意外，也可見他的迫不及待。美國軍方，當然也會開始規劃護送計畫。嘴上喊得很嗨。擺出勢在必行的樣子。我們等著看。

重點是，美國認為，美國政要天天跑台灣，是美國的自由。北京只要不悅，就是在製造不安，製造區域不穩定。台灣是中國國土。但美國擺明台灣是我地盤。意思當然是，壓根不承認台灣是中國的一部分。

蔡英文最近更換「國安團隊」。媒體爆出，人選得過美國這一關。也就是說，美國是直接管台灣軍事將領升遷，跟情報頭子人選。台灣地位，簡直是美國次殖民地。

美國眾議院議長麥卡錫跑台灣，不是他一個人的意願。就像裴洛西再怎麼任性，美國菁英也支持她跑台灣。不然，麥卡錫不會趕著來台灣立威。

美國各種勢力最大的共識，是以中國為敵國，所以必須在方方面面削弱中國。加上，以烏克蘭替歐美打代理人戰爭的策略，他們認為效果顯著。那麼，用台灣對標烏克蘭，不是理所當然?所以美國再也不掩飾對台海的策略。

美國的烏克蘭布局包括：1) 歐美勢力進入烏克蘭，掌握政經跟輿論，掌握烏克蘭。2)掃除俄國跟烏克蘭的連結，包括建構「烏克蘭民族」，清除俄烏歷史連結。3)用2014年的明斯克協議，誤導俄國，讓俄國誤以為局勢已定，爭取時間，強化烏克蘭軍備。4)引導烏克蘭反俄，包括反北溪二號，並強勢加入北約。5)布局制裁俄國。6)加強烏克蘭軍事。

當然，中國不是俄國。中國的綜合國力，不是俄國可比。台灣在法理上，也是中國領土。所以美國對中國布的這盤棋，更為全面，也更兩手。台灣，只是整盤棋的關鍵一步。並且，每步棋，都用得上台灣。

美國對中國是六步棋：一是壓制。各方面對中國無止境打壓。從對中國科技跟半導體的打壓，就很清楚。但是打壓，可不只是對科技跟產業的打壓而已。對中國話語權、外交、甚至電影、文化，都得打壓。

二是隔絕與滅絕 。產業鏈的去中國化，從半導體到科技業，擴散到一切產品。要把中國從地球切出去。包括，要求工廠撤出中國。推動產品不可以有新疆製品。甚至要求，產品不要有中國零件。國際輿論，也要去中國化。

把新冠疫情栽贓為，是「中國把新冠傳播全球」，甚至誣指中國製造病毒。Chinese New Year變成莫名其妙的Lunar New Year，也是另一種滅絕。國際媒體隔離了中國的聲音。世人必須透過西方媒體的濾鏡，來看中國。

三是分裂 。台獨就是分裂中國。盯著的，還有新疆西藏香港等。但關鍵還是台灣。只要控制台灣，就可以用台灣擴大分裂中國。包括，用台灣的輿論跟媒體，進攻中國大陸。

四是滲透。在中國內部，扶持親美力量。不管是學術、媒體、商業、教育、醫療等等，利用各種事件與矛盾，操控內部輿論。台灣跟內部一起造勢，遙相呼應，事半功倍。

五是掏空 。掏空中國各種資產。包括有形與無形。我前兩天的文，講了一丁點美國掏空手法。

六是兩手 。說一套做一套，進兩步退一步。適當時刻，身段放軟，讓中國放鬆警惕。或者跟中國說，我是選舉需要，得跟金主與選民交代，不是認真反你，你忍一忍。

美國對中國這六步棋，循環反覆，交叉使用。最重要的是，因為美國幾乎徹底控制了台灣，所以這六步棋，才能發揮百倍功效。

不管拜登承諾中國什麼，美國政府反正繼續走六步棋。反正拜登的承諾，也只不過兩張嘴皮，不值錢。甚至連承諾，都是六步棋之內。他自己不信，也不太在乎你信不信。形式上交代了，該幹嘛還是要幹嘛。

布林肯2月要到中國訪問，財長葉倫也要到中國。每次都主動求見。見了就是要中國退讓妥協。不管是欺騙還是欺負。反正能刮點什麼，就刮點什麼。一邊罵你對付你，一邊要你欣然接受。

美國要去中國化，但是得逼中國擁抱美國。不准對美國心懷警戒。不准質疑美國給中國的劇本。

不准抵抗美國。不准自立自強。只要不從，就是邪惡。

想得太美，想太多了。（作者為作家）

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