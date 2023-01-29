2022年對全世界可說是一個極不穩定又急遽變化的一年，受到疫情重創的各國，原打算致力於復原工作，卻於年初爆發俄烏戰事，打亂了一池春水，連帶影響了往後數年的經濟展望，更直接拖累2023年的經濟成長動能。國際機構（OECD、IMF、EIU、S&P Markit）均一致認為2023年經濟成長率將續創新低，也是繼3年前5.8%～6%高點，腰斬再對折僅剩下1.6%～2.7%；大環境都如此惡劣，主要經濟體更是難保周全，預測美國將自2021年的5.9%滑落至只剩0.3%，歐元區更慘，可能出現經濟負成長，唯獨嚴防嚴控與復工復產兩手抓，以及不參與俄烏衝突爭議的中國大陸，經濟成長率將展翅高飛，可期待從2.8%攀升至4.6%，展現十足底氣。

反觀台灣經濟持續低迷不振，2022年1月景氣紅燈（經濟熱絡），接續每況愈下，越到年底越是破底，疫情緩解帶來政策解封，理應有大利多的市場發展空間，沒想到景氣燈號已掉到谷底，各行各業持續走下坡，百姓怨聲載道不是沒有原因，蔡政府「稅收超徵、還稅於民」也只是剛好而已，並非實質經濟實力，國人也大可不必謝主隆恩般的認為是恩德廣被。

蘇貞昌也終於結束4年多任期，捲鋪蓋走人，雖然下台不風光，但也只有換人做看看，來挽救病入膏肓的國政。陳建仁接棒，雖然新內閣團隊恐怕只是提前無為而治的看守內閣，然事在人為，期盼新人總有新氣象帶來新希望，但願不要走了一個騙神明的，又來一個騙天主的。

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