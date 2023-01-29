陳建仁新內閣的文化部長，由原高雄市副市長史哲接任，強調未來將以「壯大台灣內容、建立文化自信」為實踐目標，看似具體，卻隱藏著諸多令人不安的因素。

眾所周知，史哲儘管在高雄市文化局長任內頗有一些建樹，但其嚴守「去中國化」的立場，也是非常明顯的。他如此強調「台灣內容」，當然對台灣文化的闡揚是有其必要的，身為台灣人，當然不能不知台灣事；但是，「文化」也者，是一個合體的名稱，其範疇極廣，幾乎涵蓋了在台灣這塊土地上方方面面、由台灣各不同階層的人士共同生活的痕跡，只要是在台灣曾經有過、足以形成一時風氣、產生重要影響的活動內容，都包括在內。

台灣的地理位置，處於中國東南方的險要之地，自明末以來，就以百川納海的姿態，匯聚了各方面的文化、交相融攝激蕩，而形成了台灣目前的文化面相。台灣孤懸海外，本身即有多族群的原住民文化，而從西荷時期的歐洲文化開始，既有來自明鄭時期由閩粵為主的屯墾文化，更有清代通台以來，大量閩南、客家文化的延續與開展，日據時代，又深受日本文化的影響；光復之後，外省文化也陸續傳入，而發展過程中，美國、日本的新文化內容，至今也還不斷地影響著台灣社會。

這些由不同時期、不同民族、不同地域、不同國別的文化，配合著台灣特有的地理、氣候、物產的性質，有取有捨、有吸收融攝、有滋長變化，無論其源起於何處，都可以說是台灣最珍貴的文化資產。

如果史哲所說的「台灣內容」，不是那種偏狹、歧視，具有濃厚排他性的觀念，我相信他所企圖建立的「文化自信」，應是可以強而有力的建構完成的，因為就在這些來源不同的各種文化中，台灣文化已在擅於擷長補短、交互融攝的「台灣人」（包含原民、閩南、客家、外省）淬厲下，擁有了自己的特色。

但是，史哲的文化觀點，恐怕就是與此大相徑庭的了。我不敢確定他所說的「台灣內容」是以何種標準定義的，但從其一向致力的「去中國化」的言論與作為中，不難可以推測出這必然將是以「閩南」為主，原民、客家為點綴，附加上日本文化的內容，而對外省文化將掃除盡淨的偏狹認知。這無疑就是固步自封，完全逆反了台灣文化建立的寬廣、開闊的百川納海精神。

我們不必諱言，台灣文化來源多端，但影響最深遠、鉅大的，無疑是與中國傳統文化攸關的，來自大陸閩、粵及後來外省人所建構的主要內涵，這是從日常生活中的衣食住行、宗教信仰、民間禮俗中都可以明顯看到的，無論再以多大的、人為的諸多批判、限制，都無法將之棄絕。

從目前的「去中國化」思潮而言，凡是與中國大陸目前有聯繫的文化內容，都是被排抵於「台灣內容」之外的，古代的文言文，被目為陳腐、無用的文字，卻不知從清領時期到日據時代，台灣本土人士正不知寫過多少文言的作品；我們信媽祖、拜關公、禮八仙、祀土地，又哪一尊神明，不是源於大陸的？「去中國化」的極端，就是要整個將中國的歷史從台灣人的腦海中抹煞盡淨，但不知其歷史源流，我們又何以能知道我們目前的文化、思想、觀念，是如何演變成如今的風貌的？台灣的確必須建立其「主體性」，但這一「主體」，卻是由各方文化融匯而成的，如果不能持包容的態度，所有的「台灣內容」也不過就是贗品、假貨而已，又何足以建立「文化自信」？

近幾十年來，台灣意識無限膨脹，凡是不是台灣本地出生，或是為文不強調台灣意識、不批判中國文化的，即便是成就再高的文人詩人，如余光中、黃春明，都會遭到嚴厲的批評及否定；在政治上，凡是非民進黨及其附翼者，也都被貶為外來政權、中共同路人；甚至，連台灣燈會國父紀念館的副主燈做了一條龍的造型，都被詆為「中華美學」的殭屍復辟。台灣文化的格局，如果僅僅只能如此小兒科，那又有何多偉大的內容可言？

「泰山不讓土壤，故能成其大；河海不擇細流，故能就其深」，台灣文化欲可長可久可大，又豈能擇偏而食、枯守一隅？台灣其實可以說是具體而微的文化大鎔爐，過去如此，現在也應當如此。時代進步，各國交互往來頻繁，彼此滲透，順其自然，就是文化構築的最佳方式，無論其來自何方，只要能為台灣人民接受，就可以納入成為促進文化發展的養分，無偏無頗，唯利唯優，這是我對新任文化部長史哲最大的期許。（作者為退休大學教授）

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