陳建仁的內閣團隊已經大抵確定，除了綠營自己人必須說些好話讚美之外，外界反應並無特別正面；主要是重要職務沒幾位新人，爭議性人物都還留任，新任者的專業也受到質疑。一個讓綠營止血的難得機會如此輕率地浪費掉，實在是可惜。

只換財長難應付新局

我們雖不必對新內閣的「壽命」驟然做出預測，但卻可由台灣面對的國內外財經狀況衍生對領導團隊的需求，對照該內閣財經成員的專業和歷練，來評價這個財經團隊的適妥性，預判它未來的表現，和對大選造成的影響。

會被列入財經團隊的部會，一般包括經濟部、財政部、金管會、國發會、農委會、勞動部、交通部、環保署、主計總處，也許加上中央銀行。這10個左右部會的內閣成員，居然只換了一個財政部長，頗出乎外界意料。推敲沒有大幅更換的原因不外兩種可能：一是求其安定，二是找不到更合適的人才。但以台灣財經人才之多，說是找不到更合適的人才，恐怕沒人相信。因此，答案很清楚，就是要求安定。

然而，盱衡目前國內外經濟環境，國內去年經濟成長率因下半年出口衰退，已由前年6.28%大幅下降到2.43%，預期今年也會在3%之下，經濟情勢極為嚴峻。世界銀行日前將今年全球的經濟成長率從半年前預測的3.0%大幅下調為1.7%，惠譽信評更悲觀到只有1.4%，在在令人觸目驚心。這當然是因為美國聯準會調高利率、俄烏戰爭使得能源價格高漲、美國圍堵中國崩解全球供應鏈、疫情持續肆虐經濟等，都導致物價高漲，讓消費者削減支出，造成全球需求大減所致。

若再加上以下諸多亟待解決與即將面對的挑戰，諸如經濟方面：台灣能源供給問題重重、歐盟今秋開始對進口課徵碳稅、美國圍堵中國經濟和科技對台灣造成擠壓、台灣加入國際經濟整合幾乎毫無進展、製造業的產業結構繼續往半導體傾斜、傳產繼續流失危及經濟安全和韌性等。財政方面：稅收年年超徵是否該還稅於民、勞健保瀕臨倒閉如何改革、少子化國安問題該如何解決、持續升高的累計國債如何減少等。

壓垮執政黨最後稻草

勞工方面：社會住宅如何有效增加、勞工最多的服務業生產力停滯不前、年輕人低薪如何破解等。農業方面：大陸對台灣農產品進口繼續限縮、台灣加入區域整合必須開放農業市場等等。其實不難看出，台灣的財經問題既複雜且嚴重。過去這段時間，蘇內閣成員無法對社會給出好的答案，讓這些成員留任，面對上述議題越來越嚴峻的挑戰，難道能期待他們提出好的解方？

陳建仁說他「用人唯才，適才適所」，社會上有多少人相信？茲舉幾個個案為例：經濟部長王美花，以法律專業、出身智慧財產局，居然能出掌極其重要的經濟部，這是適才適所，還是因其夫婿顧立雄和綠營層峰交好，故「一人得道，兩人升天」？王美花出任部長時，即被外界強烈批評，有專家更稱她是僅優於宗才怡的「史上第二弱」經濟部長。迄今為止，從未見其說明經濟理念，亦無任何亮眼政策。蔡英文、陳建仁不藉此內閣重整機會調整換人，似乎認為全台已無優秀經濟人才？如此封閉、排外的執政黨，如何安人民的心、獲得百姓信賴？

此外，農委會主委陳吉仲發言輕率、施政狀況不斷，遇事只會撒錢補貼，留任其實是在為在野黨增添柴火，充當其選舉的「提款機」。執政黨將新任財長莊翠雲捧為改組亮點或具實力之「黑馬」，然而，實在看不出地政專業、國產署出身的她，會對必須具備高度財稅專業見解的財政部產生多大的效能。

陳建仁在上次九合一地方選舉時，陪同執政黨市長候選人鄭運鵬拜票，卻無端將上帝、天主扯入選舉。看來，這個新內閣的財經團隊要有突出表現，只能再次求助上帝才行。人們甚至懷疑，這次改組的新財經團隊，已經為明年的大選在執政黨背上放了「最後一根稻草」。