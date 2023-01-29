大陸領導人習近平2023新年賀詞，提到「兩岸一家親，共創中華民族綿長福祉」，前者是習執政後一貫對台方略，台灣社會耳熟能詳，「綿長福祉」則首次見諸涉台發言。新任國台辦主任宋濤最近在探視北京台青、新年首次國台辦記者會上，也用了這4個字，細細品味，其中大有深意。

訴諸歷史淵源與感情

「中華民族綿長福祉」背後有3層意涵：首先，淡化「國家」的主權、政治概念，採用台灣社會比較接受、認同度較高的「中華民族」，訴諸歷史文化淵源與同胞感情，而非像北京對內宣傳或過往對台講話中，刻意強調「統一」、「反台獨」等政治口號。其次，相較於宏大敘事下的「偉大復興」，「綿長福祉」在台灣社會聽起來更加順耳、細膩，也更能貼合台灣民眾的心理。

最重要的一層在於，「綿長福祉」寓意追求兩岸關係和平發展、交流融合，是一種漸進式的思維，「綿長」有擱置紛爭、矛盾，放眼未來，共同促進兩岸共同利益與百姓民生福祉的意涵。近年來，大陸武統民粹派聲勢暴增，民間頻頻出現「長痛不如短痛、晚打不如早打、先統一台灣才有民族復興」的聲音，甚至批評北京惠台政策「養肥台獨分子」。習近平強調「綿長福祉」，顯然不認同躁進的心態。

「綿長福祉」進入大陸涉台話語體系，代表北京最高領導人的耐心、定力和歷史感，並未被強硬風向帶偏。近來解放軍在台灣周邊頻頻演訓，針對的是北京眼中的「外部勢力」和「極少數台獨頑固分子」，兩岸和平發展、交流合作、協商議統的基本路線並未改變。

特別是去年俄烏戰爭，讓北京猛然警覺，西方誘導「台海變戰場」終極目的是打斷大陸現代化進程，因而對外調整「戰狼」作風、對內休養生息，致力恢復經濟活力，在對台政策部分當然也會充分配合。

可惜的是，台灣並未注意到大陸涉台論述的改變，大陸涉台單位執行層級、媒體、學者，似乎未注意到習近平、宋濤以及馬曉光多次提及「綿長福祉」，並未對此做出闡釋。這就牽涉到大陸官方與台灣社會溝通一個結構性問題，就是如何將「條條框框」的政治主張、政策架構，轉化成台灣普通民眾能聽得懂、聽得進去的敘述。

善用同心圓多交朋友

大陸「和平統一、一國兩制」對台方略不會改變，40年來不斷在中共黨代會、人大和政協兩會報告中反覆重申。若把這8個字視為大陸對台方略的「核心」，那麼，可以發現核心的外圈，存有一整套同心圓式的論述體系。例如，「和平統一外圈是『和平發展』」、「一國的外圈是『九二共識』」、「兩岸中國人的外圈是『兩岸一家親』或『兩岸命運共同體』」，「兩制」當然也可以有「同心圓式的論述」，這就是習近平「一國兩制台灣方案」的意思。

觀察大陸對台政策同心圓，可以發現，愈往外推，政治色彩愈淡，愈有彈性，愈能「接地氣」。此次提出「綿長福祉」，應該屬於「和平發展」更外一圈的論述。不過，大陸對台「同心圓」論述，有其明確的邊界：不會接受兩個中國、一中一台和台獨。但期間仍存有模糊地帶。大陸反覆強調，對話、協商的對象必須承認九二共識，然而從「同心圓」的視角來看，台灣有相當高比例民眾，因不理解九二共識的內涵，或受大環境影響而不承認九二共識，但他們不支持台獨、更不樂見兩岸因統獨對撞而爆發戰爭。他們總是在大陸對台「同心圓」論述邊緣游移，時而被一些突發事件（如2019香港反送中）推遠，但也有可能因大陸做對事而拉近。

「把朋友搞得多多的，把敵人搞得少少的」，是中共領導人毛澤東在國共內戰時，爭取知識菁英、民眾認同的「政治法寶」，應運用在今日對台溝通與論述上。

如何擴大「同心圓」論述，讓台灣民眾更信任大陸，顯然比飛彈軍演、制裁台獨及惠台紅利更有效，也更能達成兩岸心靈契合、融二為一目標。