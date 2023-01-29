史上最長農曆年假29日結束，由前副總統陳建仁組成的新內閣將上路，女力出頭成為一大亮點，但陳吉仲、薛瑞元等爭議部長仍留任，多數蘇貞昌人馬也在任，「新瓶裝舊酒」看不出改革。尤其爭議閣員昔日荒腔走板的「失速」言行，恐怕不是大仁哥「溫暖堅韌」所能駕馭包容的。

蘇貞昌辭不辭？去年九合一大選後就歹戲拖棚，直到立法院會期結束前，新任正副閣揆是陳建仁、鄭文燦的傳聞就已甚囂塵上，府院卻還在測風向，逼著蘇自己在臉書貼文請辭，接棒的陳建仁更非政壇小白兔，也打破沉默在臉書發文。蔡政府自稱最會溝通，自家人卻要靠臉書隔空喊話和治國。

蔡英文拜廟發紅包也掏出口袋名單，陳建仁陸續在臉書開獎，蘇揆倚重的祕書長李孟諺、教育部長潘文忠，再到政務委員吳澤成及黃致達等人全獲留任，「陳內閣」和「蘇內閣」最大的不同，竟是那個因為警察人事和蘇揆鬧翻，先一步轉任政論節目主持人的前內政部長徐國勇。

新閣員中充滿新系色彩，這是因為蔡英文要取得與民進黨主席賴清德的黨政權力平衡，但被藍營點名不適任的衛福部長薛瑞元及農委會主委陳吉仲，以及外交部長吳釗燮皆留任，特別是陳菊愛將、罷韓總舵手史哲擔任文化部長，新內閣妥協於民進黨派系共治，「暖男內閣」恐怕也難硬起來。

蔡總統已向旅美台僑信心喊話，指去年選舉結果不夠理想，政府團隊已經全面檢討、改進。面對2024總統大選，民進黨競選團隊已到位；連打3場勝仗的國民黨，別想著靠爭議內閣撿到槍，趕緊推出最強人選，才能好好為人民做事。