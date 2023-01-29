由新閣揆陳建仁啟動的內閣改組大致底定，去年九合一選舉民進黨慘敗，最受爭議的農委會主委陳吉仲、衛福部長薛瑞元、通傳會（NCC）主委陳耀祥通通沒換，說是新內閣卻是「換湯不換藥」，看來閣員只要夠聽話，位置還是會愈坐愈穩。

擁有龐大的基層農漁資源和人脈，農委會主委過去一向是人人搶著做，自從陳吉仲上任後，卻是大家避之唯恐不及。此次內閣改組，一度傳出高層屬意潘孟安接任，綠委莊瑞雄也被點名，最後仍敲定陳吉仲留任，因為陳吉仲已經把好好的一個農委會，變成了政治工具。

幾乎每次內閣傳出異動，陳吉仲都被點名，連他自己都不斷對外宣稱要回老家種地瓜葉、和蘇貞昌一起養豬，還說借調期滿要回學校任教，說得好像對這位置不戀棧，卻是千方百計表達「忠誠」換來穩居其位。

去年九合一選舉，林智堅爆出「論文門」風暴，為反制國民黨桃園市長候選人張善政，綠營緊咬張2008年擔任宏碁副總期間，曾向農委會申請的研究計畫報告涉嫌抄襲。

陳吉仲見獵心喜，選前就組成專案委員會清查，還不斷對外放話該案「有問題」，年前傳出內閣將改組，農委會火速宣布該案抄襲；去年底一度傳出蘇揆將留任，陳更到處宣揚蘇揆政績，還數度哽咽，被批「噁心到爆」。

陳吉仲任內爭議，最有名的就是2019年被爆出1年編列1450萬預算養4名小編，讓「1450」成為綠網軍的代名詞；台灣農產品遭大陸禁止進口，陳吉仲每回除痛批對岸，都聲稱會到WTO申訴，但至今沒有結果，之前石斑魚被禁，他喊出學生「班班吃石斑魚」，又因石斑魚來不及長大而跳票。

衛福部長薛瑞元的爭議也不遑多讓，之前陳時中被民進黨徵召參選台北市長，捲入「擋疫苗」、「護高端」風暴，薛被發現多次帶著疫情指揮中心團隊密會陳時中，不僅配合陳的說法，政策調整也亦步亦趨，被譏為「陳時中小弟」。

為陳時中輔選站台時，薛還聲稱陳有仇恨值，是因為擔任疫情指揮官時期擋了疫苗掮客利益，被當時的台北市長柯文哲炮轟「比豬隊友還豬」，做錯事「惦惦就好」，還扯到慈濟、台積電，越扯越大。

陳耀祥此次改組未列入討論，但他之前在總統府黑函事件中，就被爆出蘇揆用他為的就是下架中天新聞台，選前更被爆出介入鏡電視經營權之爭，許多向NCC指控鏡電視不合法的檢舉函，都被外洩給鏡電視前董座裴偉，讓本該獨立運作的NCC，成為政治追殺和民進黨派系爭鬥的工具。

這三個人的共同點就是能揣摩上意，還把上頭的想法化為具體行動，讓政府機關變成東廠和政治宣傳的化妝台，「暖男內閣」說到底，要的只是一個「聽話內閣」罷了。（作者為資深媒體人）