春節年假最後一天，陳建仁還在趕著公布新內閣名單，包括深受矚目的國防外交與兩岸事務首長。但沒人會相信，部會首長人選是由陳建仁親自「主導」，因為一切明顯都是蔡英文的「欽點」！或者更多是由鄭文燦與幕僚們「銜命折衝」的建議與選擇。

直率指稱今後陳建仁所組的是一場「傀儡內閣」，並不算無禮！首先，陳建仁從來就是「政治圈邊緣人」，即使當過副總統，這位子恰是遠離權力角逐的邊緣代表。其次，陳並沒有「地方執政、行政駕馭」的真實經驗，無論政壇識人與江湖交情均十分有限，甚至沒有派系班底。

然而卻也恰是這些，彷彿「為傀儡量身訂製」的背景清新，令陳建仁「完美嵌入」蔡英文此刻的權力布局需求之中，為了蔡英文自身最後一年多的鞏固與設定。而這也將為我們迎來與蘇貞昌迥然殊異的「傀儡閣揆風格」！

比如，今後倘若陳建仁也比照小英「對媒體惜言如金」，社會大眾也不必驚訝！行政部會各自的職掌清晰，蘇貞昌只是啥都愛搶鋒頭，對比陳建仁的「少說少錯」或許更適合「看守內閣」，只要一句「尊重各部會體制職掌」足矣！而我們或許也只能慢慢習慣，一個副閣揆鄭文燦「說得更多、講更清楚」的詭異微妙。

事實上，陳建仁將會本能的迴避媒體，主要也來自在野黨就此即將奪命連環追問「護航高端」！而小英所主導牽涉中美台的國防、外交，本就非陳所長；農委、衛福、財稅、勞工，陳身為高薪科學家也從來不識雞蛋天價或疫情死活。整個行政院的十之八九，陳建仁只有「概念」而無「藍圖」，也再合理不過！

但這也就回溯到蔡英文，為何要找陳建仁接棒蘇貞昌的「抉擇原點」。除了「綠營民間呼聲最高、唯一沒有過多負面」之外，或許確實只剩下陳建仁，真正符合「施政干擾度極低、意外突發性最少，沒有更多人可以選擇」這三大傀儡法則。

而蔡英文之所以需要傀儡內閣，肇因她權力的最後期限之前，除了「賴清德與民進黨2024大選」，蔡眼中猶然還有她自己「蔡英文的歷史定位、中美台的勢力結構」必須繼續操作完成到位！這三大命題不是能將行政權力全盤脫手，任憑「菜鳥上路」就可以輕易達成。畢竟台灣政壇一向是「菜鳥狀況多，傀儡才可控」！

遠離媒體觀瞻的蔡英文，這些年早已「無視、無顧、無意」於台灣基層的民生問題，她真正的政治興趣長久以來也僅有「兩岸、國際」！而能夠鐫刻寫入國際歷史定位的高度，不也就是「中美對抗」這幾年，才讓蔡英文執政下的台灣觀瞻，以「動盪、危機、戰爭」之名而水漲船高？

說到底，蔡英文自己也早已等同是美國利益操控下的「台灣傀儡領袖」！而蔡英文如今操控陳建仁的內閣，恰是這個權力關係下，一場毫無意外的「傀儡螺旋」！

政治傀儡們的共同特徵是：「看高不看低、看權不看命」，既無視基層民間、更無視蒼生和平。陳建仁與他的傀儡內閣成員當中，誰曾經認真想過：如何為兩岸創造和平契機？（作者為資深媒體人）