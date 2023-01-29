2023年「國際宗教自由峰會」將於1月底舉辦，傳聞立法院長游錫堃已接受邀約將前往美國出席會議，並在峰會上發表演說，此外還會順道參加另一場「全國祈禱早餐會」，歷年早餐會都會由美國總統帶領所有閣員參加，可說是別具代表性意義。

但游錫堃此刻出訪美國是非常的不恰當，首先民進黨剛經歷多次選戰大敗，輸到潰不成軍，去年縣市長大選慘敗，嘉義市長選舉敗選，台北立委補選也再次失利，民進黨已連敗三陣，預估三月南投立委補選，整體也是藍營勝選機率高，民進黨可說是輸得一敗塗地。雖說行政院長蘇貞昌要全面肩負起施政不力之政治責任，但游錫堃身為民進黨之元老，本身又是立院龍頭，並且還帶領立法院過半的綠營立委在審查法案與監督蘇內閣施政，完全執政就要完全負責，如今蘇內閣如此的顧人怨，施政完全不得民心，游錫堃就必須要承擔督導蘇內閣施政不力之罪責。

今日蘇貞昌下台，蔡蘇體制之瓦解終將是必然，但游錫堃特意選在蔡蘇體制瓦解，且內閣全面改組的當下出訪，這個時間點是頗具爭議，畢竟內閣總辭就表示國內政局不穩定，國會議長就有責任和義務穩定國內整體政治局勢，抑或是配合新內閣招開立院臨時會議。

但今日游錫堃卻選擇拍拍屁股溜去美國度假，這樣的選擇也不禁令人質疑，是否游錫堃不願意相挺新閣揆，所以用出國來避免第一時間點需要幫新內閣背書講話的窘境，抑或是游錫堃本身所帶領的民進黨派系－「正國會」在本次的內閣改組當中，不被蔡英文大量任命，所以游錫堃就特別選在此刻出國，說好聽點是拚外交，說穿就是在跟蔡英文唱反調，特意要幫蔡英文穿小鞋，以實際行動，無聲抗議蔡英文的內閣改組。

看來本次游錫堃的政治精算小算盤算得很精明，游錫堃膽敢不挺新內閣，其實就是在打臉蔡英文，這也代表著隨著蔡英文辭去黨主席，民進黨內部的「後小英時代」提早到來，各派系又開始上演赤裸裸的派系鬥爭，但這齣難看的民進黨黨內互咬大戲，真的只會讓全國民眾深感民進黨真的「很噁心」，政治最醜陋的一面，莫過於如此。（作者蔡壁如為前立法委員、張凱鈞為民眾黨中評委）

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