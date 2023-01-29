此次的內閣改組，從蘇貞昌歹戲拖棚賴著不走，到向蔡總統叫板請辭，看守卻不做事，再到蔡總統宣布新閣揆由陳建仁接任，但新內閣人事卻由蔡英文和蘇貞昌先喬好位子，甚至消息都曝光了，陳建仁卻還沒約談新閣員，整個過程充滿不合理之處。蔡總統既不尊重憲法精神，更明白把新閣揆當人形立牌，將來新閣員們實際上會向誰效忠負責，頗值得觀察。

蔡總統不遵守體制、不尊重行政院長職權的作為，從內閣改組前就可看出。去年度中央稅收超徵達4950億元，去年底蔡總統跳過行政院，在國安高層會議中討論規畫這筆稅收的分配運用。行政院長蘇貞昌當時就應該心知肚明，蔡總統對非屬國家安全的事務，竟高調地違背憲政體制，親自在「太上行政院院會」中做出決定，幾乎是在明示他知所進退。果然，農曆春節前蘇揆公開表明將提出「內閣總辭」，並還強硬要求蔡總統儘快指派繼任人選，用語彷彿是向蔡總統發出去職前的「起身炮」。

依憲法增修條文第3條第1項規定「行政院院長由總統任命之。行政院院長辭職或出缺時，在總統未任命行政院院長前，由行政院副院長暫行代理。」既然蘇貞昌要辭就可以走人了，何須再向蔡總統「叫板」，要她儘快找到繼任人選？甚至於，蔡總統不留，蘇揆看守也不愛做事了，還讓蔡總統在春節假期間成了「類行政院長」，到處出巡。

事實上，蘇揆說要內閣總辭也是有理有據。憲法第56條規定「行政院副院長，各部會首長及不管部會之政務委員，由行政院院長提請總統任命之」，而且總統發布副院長、各部會首長和政務委員的任命令，仍需要行政院長的副署。這些規定若以西方議會內閣制來說，內閣閣員在行政體系需向閣揆負責，行政院長辭職時當然是包括副院長在內的內閣總辭。

因此，蔡總統可能原本只希望包括蘇揆在內的小幅度人事調整，以回應九合一大選結果凸顯出的執政不得人心，並避免過大的內閣人事異動，再牽引黨內各派系間爭權奪利的動盪。然而，蘇揆來了記「內閣總辭」的回馬槍後，不僅能「與聞」新內閣的人事安排，轉身下台也未減「霸氣」的蘇式風格。

前副總統呂秀蓮在4、5年前接受媒體訪談時就指出，蔡總統剛上任時的口袋人選不多，人事任命大多依憑黨內派系的「分肥」或「分贓」，導致施政的民調在那段時間一直走下坡。現今蔡總統雖已多所歷練，但辭了黨主席和任期只剩1年多的「跛鴨」期，為了鞏固權力地位的穩固，直接插手和黨內各派系決定內閣閣員，應是首要的考量。

也因此，已內定為行政院副院長的鄭文燦，曾在被問到新職時直率表示，蔡總統會有最好的人事布局安排。甚至於，新閣揆陳建仁在閣員人選紛紛曝光後，才要去徵詢當事人之意願，等於只是過個場行禮如儀而已，這也顯示他的組閣權範圍非常有限，不僅未來扮演的角色只是總統的執行長，閣員也可能直接聽命於總統。

我國習慣將英國的「議會制」用明清時代即有的「內閣制」來稱呼，意味了可默許國家元首「有權無責」。如民國初年實施的「責任內閣制」，即有由內閣代替元首負責之意。當前我國的憲政體制，總統因直選而有了以民意為後盾的理由，更可能行使超越憲法所賦予的權力。只不過，毫不給憲法和新閣揆留點表面尊嚴的組閣過程，倒還是首見。（作者為民主文教基金會董事長）