中國今年1月8日起全面解封。作為一個占全球GDP比重18.3%的世界第2大經濟體，在長達3年防疫封關後的重新開放，影響自然巨大；尤其是對於正處於通膨與衰退兩難之間的全球經濟，更將引發關鍵性轉折效應。

今年1月以來全球股市大漲，在將近1個月的期間內，那斯達克漲幅11%，費城半導體漲幅16%；完全無視於google、Intel等多家高科技企業的大規模裁員及獲利的大幅衰退。除了通膨及失業雙降等正面消息之外，日前在達沃斯(Davos)召開的世界經濟論壇(WEF)中，亦普遍認為這波股市的亮麗表現，基本上亦源於對中國大陸解封的期待。

首先，最多人期待的是中國解封後帶來的消費增加，且更進一步貢獻大陸及全球的經濟成長。過去這1年半來，歐美及世界各國陸續解封，即使伴隨著病毒傳染加劇的風險，但「報復性消費」卻沒有例外地在每一個解封的國家出現。例如，依據美國聯準會FRED的數據，美國儲蓄率在防疫期間自疫情前的平均7.25%上升至疫情期間平均17.9%，但在2021年7月解封後消費大增，以至於儲蓄率一路下滑至目前的3.4%。而且因為消費大增，消費對GDP的占比自疫情初期至解封後，由66.5%增加至68.6%。美國2021年經濟成長率達5.9%，幾乎要追平全球平均的6.0%，此與其民眾的「報復性消費」對GDP的貢獻有極大關係。

目前中國民間儲蓄率高達36%，遠高於疫情前的30%左右，因此即使民眾因顧慮經濟情況不佳，因而消費增幅較低，但被壓抑了3年的消費需求，仍將會是極大的力量。自中國宣布解封以來，全球股市大幅上漲，尤其被點名最可能受惠於大陸觀光客的香港、韓國、日本等亞洲地區，以及大陸觀光客消費最多的精品，皆在解封消息傳出後，有更大的漲幅。例如今年1月至今的近1個月來，LVMH(全球最大跨國奢侈品綜合企業集團)股價上漲近18%。至於台灣、韓國、日本等，也將在大陸恢復經濟成長水準後，因對大陸出口增加而受惠。國際貨幣基金(IMF)總裁喬治艾娃(Geogieva)也表示期待中國今年經濟成長(預估值4.4%)高於全球平均(預估值2.7%)，恢復其貢獻世界經濟成長的角色。

其次，中國的解封將有助於全球產業供應鏈的復原，也因此將有助於減輕全球，尤其是歐美的通膨壓力。這一波的全球通膨雖主要源於疫情期間發行了太多鈔票(QE)，但石油及原物料等大宗商品價格飆漲、供應鏈瓶頸的形成，以及俄烏戰爭的爆發，也都是造成通膨居高不下的重要因素。中國過去3年來，封廠封城屢屢發生，全球各項產品往往因斷鏈而無法供貨；2021年各國陸續解封增加需求後，供不應求的供需失衡益發嚴重，也因而引發歐美等地的全面通膨。

以目前情況看來，去年美國聯準會7次共17碼的升息顯然奏效，今年1月12日美國公布去年12月的年通膨率，已自最高點的9.1%下降至6.5%；但因仍較聯準會的目標2%高出一截，此波升息循環也因此仍無法結束。若供應鏈瓶頸問題能隨著全球各地，尤其是中國大陸的解封而化解，則對於紓解通膨、升息、經濟衰退等壓力，自是有所幫助。依據一般用來衡量供應鏈是否出現瓶頸的「波羅的海乾貨指數」，過去1個月間指數自1723下降至703，降幅近60%，也顯示中國解封對全球供應鏈順暢的助益。

但最後不可忽略的是，中國解封後，將大幅增加對石油、天然氣、銅、鐵，以及糧食等大宗商品的需求，加重俄烏戰爭造成的商品價格上漲壓力，不利於通膨降溫。今年因為歐洲的異常暖冬，能源需求大減，以至於天然氣、石油等價格目前仍處於低檔；但例如國際銅價近1個月來上漲10%，「黃小玉」(黃豆、小麥、玉米)等糧食價格也可能因中國解封後之消費需求而上漲，值得繼續觀察。（作者為香港北威國際集團董事總經理、國立台灣大學財務金融系兼任教授）