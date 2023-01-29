美國國務卿布林肯訪中前夕，接連傳出新任眾議院議長麥卡錫有意今年訪台，並由軍方著手規畫護衛，以及美國空軍將領米尼漢預測「2025年美中可能為了台灣爆發衝突」的言論。小三通還沒來得及全部恢復，就再次出現台海開戰傳言，難道新一年的兩岸關係又要在動盪中度過嗎？

實則不然。首先來看美方相關言論背後的門道，無論是麥卡錫的年內訪台傳言，還是米尼漢對台海開戰的預測，都完全不屬於官方性質。尤其是後者，米尼漢的言論涉及中共高層政治、台美2024年選舉結果預測，完全違背了軍人不問政的現代政治倫理，更具有個人性，甚至連軍方故意放風試探都算不上。

至於麥卡錫是否訪台的問題，相信是布林肯訪中前夕由拜登政府方面提前釋出，一來有撇清責任之嫌，二來則可以用來與中方討價還價。因為麥卡錫有意以議長身分訪台早就是「陽謀」，在當前華府朝野政治氣氛下，也屬於「政治正確」。理論上講，拜登政府連同黨的裴洛西都難以勸阻，麥卡錫若決意來台更無法阻擋，因此今年或明年麥卡錫來台反而是「確定的不確定事件」。

從美軍備戰角度來看，既然去年8月中共解放軍在台海大秀肌肉，並徹底打破台海中線默契，為北京對台更高強度的軍事施壓預作準備，必然已經列入美方重要議程。更何況，麥卡錫訪台的可能性不小，美方也會充分預計中國大陸屆時透過軍事進行反制的程度，若北京沿用裴洛西模式採取「後發制人」軍演，則仍是雙方政治過招，美軍隔岸觀火、嚴陣以待即可，但若北京改以「先發制人」招式封鎖台海空域，那美軍皮就要繃緊了。

不過，無論是華府還是北京，至少在目前，雙方決策層都沒有被內部強硬勢力「尾巴搖狗」，依然確定落實中美元首峇里島峰會達成的基本共識與路線圖，包括大陸國務院副總理劉鶴與美國財政部長葉倫農曆新年前夕在瑞士氣氛友好的會晤、外媒預測中國駐美大使內定由風格較溫和的副外長謝鋒接任，以及布林肯即將的北京之行。因此，美國官方、軍方最高層對台海情勢的認定，仍然以國防部長奧斯汀今年1月初對大陸攻台「嚴重懷疑」的定調為準，即短期內台海無戰事。

另一方面，大陸新任對台班子上任後，也是藉新年契機盡量對台吹和風。以最近事件為例，國台辦主任宋濤在廈門分別會見前國民黨主席洪秀柱、金門縣長陳福海，並同步解除對金酒在內的一批台灣食品的輸陸禁令。此外，日媒亦披露即將接任大陸全國政協主席的中共高層智囊王滬寧也受命制定兩岸新方案，這些訊號相信也會加強美方對台海無戰事的預判，進而穩控台海情勢、避免軍事危機。

當台海開戰已經淪為口水戰，情勢反而就沒那麼令人擔心。新內閣的兩岸人事看似改組幅度小，但熟稔兩岸協商的詹志宏重上陸委會一線，由海基會副董事長兼祕書長轉任陸委會副主委，似乎是今年兩岸氛圍轉暖的跡象。（作者為智庫研究員）