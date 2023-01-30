張錫祜在航校三期的同學中，是比較引人注目的一位，由於他特殊的身高（兩米以上），在任何場合都是鶴立雞群。而他的父親張伯苓，南開大學校長，則是當時不懼日軍威脅，公然在北方鼓吹高中、大學生投筆從戎的教育界領袖。南開高中1933年有4位學生於畢業前夕毅然走出校門，投入中央航校第三期，除了校長之子張錫祜外，另外3位則分別是：王世籜、陳漢章及鄭景和，而4人都是該校的體育健將。

張錫祜因在家排行第四，同學都叫他老四，同班同學張偉華將妺妺張亦民、張樂民分別介紹給同學陳漢章及他。畢業後，陳、張兩位都留在杭校當教官，而張家姊妹則住在南京。放假的時候，兩姊妹常結伴來筧橋探視男友，當然，陳、張兩人也會利用各種出差、訓練的機會飛到南京。同時，在同學旅遊的活動中，張家姐妹也經常相偕同遊。

1930年天津南開中學，張錫祜是學校的運動健將。（圖文：朱力揚）

1932年杭州筧橋航校入伍生訓練。每當入伍生隊伍沿著街徒步行軍時，常常吸引沿途的民眾在旁圍觀，或是跟隨著走。其原因有二：一是這批青年軍人步伐整齊，精神旺盛， 與一般的部隊不同；二是隊伍裡頭有兩個顯著的目標，一個是走在排頭高達2米的張錫祜，另一個是後面壓陣的獨臂將軍石邦藩隊長。民眾們常帶著欽慕的眼光指指點點地說：「這不是普通部隊，他們是大學生」。（圖文：朱力揚）

張錫祜於1936年底，分發到新成立的空軍第八大隊三十隊。三十隊所使用的飛機是剛購進的馬丁重轟炸機，零部件由美國進口，整機則在上海虹橋機場裝配。1937年6月，三十隊的6架馬丁機全部駐進上海虹橋機場，人員及美籍顧問則住在公共租界八仙橋的青年會館（今西藏南路123號）。七七事變後，鑒於安全的考慮，8月初，整隊連夜飛返南昌。8月14日，三十隊奉命由南昌飛往上海攻擊日軍陣地，然因天氣惡劣，張錫祜的飛機於途中失事，全機人員殉職。

1936年，張樂民探視張錫祜留影。（圖文：朱力揚）

1936年，張錫祜和張家姊妹隨空軍第二大隊同袍一同遊覽浙江金華時。左起配戴手槍者為三期同學沈崇誨、張琪。（圖文：朱力揚）

1937年，張錫祜留影於達機輕轟炸機前。（圖文：朱力揚）

1934年12月杭州筧橋中央航空學校三期學生畢業典禮。張錫祜的父親張柏苓為家長代表，和蔣介石夫婦、義大利總教官夫婦合照。（圖文：朱力揚）

另一方面，陳漢章則於抗戰後和張亦民成婚，組織了小家庭。張錫祜殉職後，樂民認識了四期畢業，在二大隊服務的徐應鵬，而後，兩人也步入禮堂。抗戰期間，漢章、應鵬兩人南征北討，忙於戰事。應鵬曾於1938年7月3日，在馬當上空執行轟炸任務時，遭日機擊落而全身燒傷，以後，因戰功積累，而升至大隊的參謀長，同時，家中也陸續增添了3位子女。