雖然美國「武裝台灣」甚囂塵上，美日聯合聲明劍拔弩張地重申維護台海和平，局勢看似嚴峻，與G20中美領袖高峰會後的「鴿聲」完全不相稱，然而，美國內部要求中美對抗降溫的調門不降反升，令外界研判美方在兩條路線中擺盪，中美在台海問題上交手的真實樣貌並非單純針鋒相對。

那麼，美國會不會推動兩岸政治談判？這問句看似不合時宜，但若仔細考慮，不能排除此可能性，因為如果布林肯2月訪華的主要目的之一是想恢復中美間的軍事聯繫，禮包不夠大恐難如願，美方能做到且成本不高的選擇，就是將台灣推上談判桌。

當然，此舉對美方的風險不低，不會輕易出手，還得看中方夠不夠強硬逼出這個局面。

中美博奕，時間不站在美國那一邊，此幾為國際共識，也是美方之所以焦慮，並魯莽揮拳的主因。世界向多極化方向演進，逼美國在各方面對中國積極進攻以維穩單極結構，綜合來看未達其預想中的成效，連性價比最高的「台灣牌」，都導致了實質退出第一島鏈的無奈佈局，因此，美方若還想推進其遏華戰略，不能不重新調整腳步，挖掘工具箱裡的其他法寶。

此外，看美國內部政局，拜登顯然想連任，而在共和黨掌握眾議院後，誓言挖掘拜登家族醜聞，此局面恐迫使白宮必須集中更多心力於國內拆彈，降低來自外部的意外因素干擾。而其中，維穩中美關係是首要目標，暫時擱置「台灣牌」是理性選擇，或更精確地說，換一種方式打「台灣牌」，或可維穩中美關係之外，也能在國內黨爭尋求有效的支點。

用「自私的基因」看美國政治，總是八九不離十，這可能就是為何在G20後，美國「鷹派中的鴿派」，也就現實主義陣營的聲量能逆風升高的原因之一。

在最近的美日議題上，美現實主義者主張：美日應聯合向北京提出可靠的保證(維持傳統一中政策)，爭取時間加強聯合威懾能力；要求台灣方面主動緩和兩岸關係；要求日方推動將兩岸都納入CPTPP，以經貿力量改善兩岸關係。

華人輿論場觀察到，美現實主義的抬頭，源自於三邊委員會(Trilateral Commission)去年提出的警告，該組織要求美國決策層不要被鷹派意識形態綁架，要以中美和解為長遠利益做打算。此被視為美國的資本力量與意識形態力量的鬥爭。

美國之外，各方也注意到中方在二十大後的轉變，諸如外交人事的安排，國台辦人事的安排，對外態度的柔軟化等，被認為是中方避免掉進美國新冷戰陷阱的新佈局，也據此評估大陸在對台政策上正推進「融統」的宿願。

用「穩字當頭」看中國政治，也總是八九不離十，這是部分華人輿論認為今年中美關係有望回穩的主因。

在台灣方面，賴清德選上民進黨主席前，以「不准疑美」的論調向美方表忠，企圖撕掉身上的「台獨」標籤；在選上黨主席後，卻遭美方潑了盆冷水，FT《金融時報》一篇文章公開質疑賴清德可能會升高兩岸緊張局面，被台灣觀察者認為是華府官員在幕後操作，而此刻的美國正謹惕台方可能破壞中美關係回穩的氣氛。

此外，陷入「抗中牌」失效窘境的民進黨，頻頻放出風聲要改變兩岸論述，恐怕也不只是因為地方選舉大敗，不排除此舉也有，甚至主要來自美方壓力。

以上種種，似乎都顯示兩岸政治談判的氣氛正醞釀中，而此氣氛的背後沒有美國暗中推動，是很難成形的。

循此思路，我們先看拜登政府實現此戰術調整的可能性。

在策略面，拜登主要的阻力來自於意識形態鷹派，具體來說，就是如何阻止麥卡錫今年訪台，以及抵銷《台灣政策法》的干擾。

關於前者，美國總統有許多技術性手段能阻止眾議院議長訪台，最簡單的方法就是，要求台灣方面不要邀請麥卡錫，沒有請帖卻不請自來，這共和黨恐怕也幹不出來。同理，若麥卡錫轉而邀請蔡英文或賴清德到美議會發表演說，白宮也可以要求蔡賴拒絕。

關於後者，暗中推動兩岸政治談判，就能削弱《台灣政策法》的尖銳性，也讓白宮比較能避開「對華軟弱」的指責。

當然，這都需要台灣方面的配合，而台灣方面總是會配合，特別在台灣民眾求「兩岸和平」的當下。

在利益面，關鍵在於此舉不能犧牲美國軍工業的利益，因此，「武裝台灣」的進程不會走緩，甚至，趨於快速才符合現實，畢竟，美方推動兩岸政治談判的主要目的之一，正在於為「武裝台灣」，甚至「武裝日本」爭取時間。

再者，進入政治談判意味著兩岸關係趨緩，對許多美國財團而言，區域動盪趨緩是利好，而他們之中不乏共和黨的主要金主，此舉或能減少共和黨鷹派對民主黨的攻擊面。

推動兩岸政治談判，本來就是美國工具箱裡的工具之一，其符合現實主義邏輯 —— 盡可能拖延兩岸統一的時間。盤算是，只要美國牢牢支配台灣，就不怕談判往對美不利的方向發展。雖有其風險，但相較於中方借力使力地推進統一進程，此舉的風險相對較低。

或許，這就是美方釋放對賴清德不信任風向的背景，戰術轉變，美方需要提拔中方可以接受的對象，否則也成不了局。也或許，這就是侯友宜拋出「不做強國棋子」的原因之一，藍營應已察覺到美方有「換姿勢」的跡象，需要拱一個陸方與美方都能接受的領導人。

不過目前，台灣兩黨都還在試探美方真意的階段，正忐忑中，或許要等到布林肯赴陸，事情才會比較明朗。

雖有誘因，但要讓美方願意推動兩岸政治談判，還差臨門一腳，即中方得以具體作為證明，美方若持續升溫台海局勢，場面將一發不可收拾，並深度影響拜登的連任之路。

這一切看起來是否不合時宜？也不盡然，至少我們可以確定拜登愛用兩手策略，不可能為了維穩中美關係而放棄「積極抗中」那條路線，反過來說，也不能在造成反效果的失分狀態下，只有強硬的那一手。

關於中共在二十大後的轉變，簡單來說就是縮小打擊面，於核心問題上寸步不讓，於次要問題上能讓就讓，其有助於推進解決核心問題的進程。美方不會笨到連這個答卷都答錯，因此也會軟中帶硬，硬中帶軟地應對中國，貼合拜登慣用的兩手策略偏好。

因此，將台灣推向戰場的同時，也將台灣推上談判桌，理性上是美國最好的選擇，因為現實上不乏戰術紅利，策略上則能拓寬決策空間。

大陸當然沒有理由拒絕兩岸政治談判，只是，對台灣方面的談判對象是否「生冷不忌」，台獨想談也能談？就端視中方的戰略推進側重哪一方面，是台灣政黨？是兩岸民心？是揭穿美方圖謀？還是斷絕台獨執政之路？

事實上，美方若推動兩岸政治談判，會陷入絕境的是民進黨，因為如上所述，中方肯定會堅守「一中」的談判原則，核心問題不可能讓步，而美方依據其「一中政策」要求台灣上談判桌，也不違背其傳統立場，這便使得蔡英文「不設前提的對話」失去實質拒談的效力。

兩岸論述要怎麼改到中美間最起碼的「一中共識」？尤其今年還是選舉年。這才是民進黨最顫慄的絕境。

話說回來，即便兩岸政治談判今年就能實現，但現在就推論到「融統」恐怕也過早，因為美國政局非常混亂，兩條戰略主線下又有多條分岔，共和黨不是吃素的，拜登也是昏君，在不斷出現新變數的局面下，無法排除朝令夕改的可能。

談判的目的有時不在於成敗，而在於推進其他戰略目標，實現一個「失敗卻有意義」的談判，而或許，這才是各方願意促成談判的關鍵。最終，就是看誰能從談判裡獲得最大實質利益。

美方若有意藉由推動兩岸政治談判為自己爭取時間，話不一定得挑明了講，也可以暗中推動，最佳觀察點即民進黨在今年大選中如何表述兩岸議題。

美國為自保，什麼都幹得出來，笑臉的背後握著刺刀，將台灣逼上談判桌絕對不奇怪，因此問題不在於「會不會」，而在於「何時會」。（作者為自由撰稿者）

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