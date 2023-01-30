2022年12月21日，我與川島真教授在東京曾談到1915年1月傳聞越南華僑資產家黃仲訓（1877－1956）受邀到金門打算大買土地，為此黃仲訓等人還包了一艘小汽船，準備上島視察，後因「金門有特殊的寒氣」而作罷。

拙作〈我在日本與川島真談金門的謠言〉刊出後，2023年1月14日，《金門日報》副刊很快出現了一篇豐蓮山人的〈傅錫琪與黃仲訓之交遊〉，提到金門後浦傅錫琪（1875－1935），與廈門禾山黃仲訓同為清光緒二十四年（1898）同安縣學秀才，直到1928-1930年間兩人還在越南西貢互有詩文往來。

拜讀這篇〈傅錫琪與黃仲訓之交遊〉，真是讓我又喜又驚！喜的是得知有行家收藏著黃仲訓1928年送給傅錫琪的墨寶真跡，驚的是黃仲訓居然有這麼一位擔任金門縣商會會長的同學傅錫琪，萬一1915年他們真在金門島上見了面，金門的地皮恐怕真的難逃被炒作的厄運。

黃仲訓送給傅錫琪的墨寶（豐蓮山人珍藏）。（作者提供）

傅錫琪步黃仲訓原韻之〈客中有感〉（陳國興提供）

說起炒地皮，黃仲訓的父親黃文華（1845－1901）可謂箇中高手，據說他正是靠著投資開發西貢「厚芳蘭」那塊「縱橫十萬餘尺」的土地，而成為19世紀末越南華人首富的。

1901年黃文華去世之後，他在越南的龐大產業主要交由二子仲訓、三子仲讚交替管理，1913年，已入法國籍的黃仲訓挾資回到中國，1918－1928年間總共在鼓浪嶼建了「瞰青別墅」、「西林別墅」等五六十座洋樓，並花費近百萬在鼓浪嶼對面廈門海灘地段築堤興造「黃家渡」。

黃仲訓極有可能想在福建老家複製黃文華家族於越南「厚芳蘭」的成功經驗，因此1922年他曾於泉州主導一項由「工務局」發起的舊城改造計畫，在新門街一帶大量購置房產，擬修建成「仲訓街」，其後又在福建督軍李厚基的支持下，倡議拆城闢路。不料此舉招致南門商家強烈反彈，四處張貼標語、漫畫，大加咒罵攻擊，逼得黃仲訓不得不放棄原定計畫。

泉州造街不成，黃仲訓未必完全死心，但後來發生了一樁「黃金頭顱」勒贖事件，這才讓黃仲訓選擇避居廈門鼓浪嶼租界。該起事件大概是發生在1926年年尾，位於泉州南安石坑村的黃家墓園遭土軍閥黃克繩帶兵闖入，挖走了黃母鄭氏的頭顱，並開出了一個駭人的條件：要黃仲訓打造一個同樣大小的黃金頭顱來換！

泉州民間傳說，當時經過討價還價，黃仲訓花了數千元才將他母親的頭顱贖回，但交由其母生前牙醫核對後判定是假冒的；之後又連續發生幾起土匪提假頭顱前來騙取贖金的情事，黃家花費甚多，真頭顱卻始終沒有找到，地方人士憂心匪徒四處挖墳，貽禍無窮，力勸黃家勿再言贖。苦主黃仲訓經歷此一事件之後，驚懼萬狀，乃走避鼓浪嶼。

樹大招風，才剛走避鼓浪嶼的黃仲訓，隨即又在廈門惹出另一場軒然大波。起因是他把日光岩圈入自家私人花園，而花園內一塊大岩石上還有他署於1918年的「鄭延平水操台故址」題刻。魯迅1926年年底寫的〈廈門通信（三）〉說道「這裡的報紙上，先前連日鬧著『黃仲訓霸占公地』的筆墨官司」，指的便是各方抗議他將鄭成功操練水師故址據為己有的這件事。

總之，黃仲訓絕對是一位有辦法炒地皮的富商，而傅錫琪的影響力亦不容小覷（他1915年即參與金門設縣策劃工作，1924年也集資在金門後浦原鄭成功練兵內校場興建「模範街」），我們真該慶幸他們同學倆1915年並沒有在金門重逢。

〔附記〕2014年2月6日，我曾在泉州王連茂館長的帶領下，與王亦錚博士同往南安石坑村「黃金頭顱」案發現場考察，找到黃仲訓母親被盜的大墳，以及1940年代預築的仲訓、仲讚「兄弟墓」遺址，並意外挖出黃仲訓次子黃慶榕墓碑，為此還弄斷了一根向附近農民借用的鋤頭柄。（陳益源/成功大學中國文學系特聘教授）

泉州南安石坑村腳下橋版竟然是塊墓碑。（作者提供）

（本文來源：《金門日報》）

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