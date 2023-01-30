近日新聞報導美國新任眾議院議長麥卡錫，繼前任議長裴洛西訪台後，亦有規劃訪台之舉，鑑於裴洛西訪台造成「颶風效應」，大陸對台展開有史以來最大軍演圍台威懾，不僅跨越海峽中線，更直入領空、領海。此新聞報導，一石激起千層浪，引發國際及兩岸、台灣社會政黨關注。「德國之聲」質疑，美國是否已經做好麥卡錫訪台所產生後遺症；國民黨人或表批判或歡迎有之，甚至直指基於抗中需要，美國準備犧牲台灣；民眾黨則表示歡迎。顯然，麥卡錫訪台其實是利弊參半，雖提升台灣能見度，但卻增高戰爭邊緣風險。

2022年美國期中選舉期間，麥卡錫即已表態支持眾議院議長裴洛西訪台，甚至也承諾當選議長後將會跟進訪台兌現承諾。麥卡錫認為支持台灣是正確的，也符合美國最佳國家利益。若麥卡錫可能於新春後訪台，因為是繼前任議長裴洛西之後，大陸對台政策壓制力度勢將更為強烈；若無更大強度反制，所謂「反分裂、反干涉」的對台政策主軸將形同虛設。無疑是，麥卡錫訪台形同對中共二十大提出對台總體方略及強調反干涉之挑戰。

尤其當麥卡錫來台若時間延至越近台灣總統大選期間，「美國因素」或「美國介入」台灣選舉的鑿痕更深，對大陸刺激強度也會越大，致大陸採取規模更大及力度更強軍事圍攻，如此中美兩大國較勁既競爭又合作、對抗，台灣已深深捲入龍鷹之爭。麥卡錫訪台如同裴洛西一般，形同再次挑釁大陸對台政策底線，刺激大陸解放軍圍台軍演及類封鎖台灣，跨越海峽中線及進入領空領海，致台灣陷入「被戰爭邊緣」風險。大陸壓制台灣程度，將會超過裴洛西訪台程度及代價。

針對麥卡錫訪台，大陸當局必然採取更為強烈反制。若無強烈處置反應，則其所建構國際「一中體制」將被挑戰及破壞，後續恐產生「骨牌效應」，致各國追隨紛紛效仿美國做法，徒增「台灣問題國際化」困擾。然大陸當局應對處置也恐陷入「進退維谷」困境，若對台過度強化威懾力度，若賴清德代表民進黨參選總統，因其已被定位為台獨工作者的形象，反而是一股助力，甚至成為其競選總統的「超級助選員」，反助民進黨持續堅持「抗中保台」路線。

換言之，當大陸採取強硬遏制反對，也會被理解或解釋介入台灣總統大選及壓制台灣自主性，在台灣民眾感受到強烈危機意識及「亡國感」情況下，反而是助攻主張「務實台獨」、「台灣不是中國的一部分」的賴清德，這樣情勢發展無論是對國民黨或對大陸當局皆屬不利。麥卡錫訪台更會被獨派解釋成，美國支持蔡英文「新兩國論」及賴清德「務實台獨論」、「台灣不是中國一部份」。對大陸來說，則是強化坐實民進黨「以武拒統」、「倚美謀獨」之認知，致兩岸僵局更難解開。

因此，當大陸對台軍演威懾、外交壓制，只有產生極大「威懾效果」及「寒蟬效應」時，始能有效遏制台獨聲勢。當台灣民眾認知到「選擇民進黨青年上戰場」、「台獨即是戰爭」，及體認到總統大選涉及兩岸和平與戰爭選擇，軍演震撼效果才會產生遏制台獨飆漲效果。從總統大選經驗來看，無論是李登輝、陳水扁及蔡英文當選，皆是反向操作「大陸因素」，運用危機意識、亡國感及反共情緒，以達到「選票極大化目標」。

麥卡錫議長若選擇在春季訪台，主因是共和黨眾院議員試圖反制中國，但對美國國防部來說，規劃議長來台行程及負責其安全防護是項艱鉅任務，除考量安全後勤也應慮及大陸當局回應。固然美國對中採取「以台制中」戰略 ，但俄烏戰爭突顯美國防工業基礎缺陷，若兩岸瞬間爆發嚴重軍事衝突，恐在極短時間耗盡彈藥庫存。美國雖採取「以烏抗俄」、「以烏制俄」模式，對俄羅斯展開經濟制裁、金融封鎖，及對烏克蘭提供武器供應、軍事貸款及融資、經濟援助。但對台灣準備似乎有所不足。

誠如近日華盛頓智庫戰略與國家研究中心（CSIS）報告指出，隨著俄烏戰事及中美關係緊張加劇，美國防工業基地尚未因應台海危機做好準備，一旦兩岸衝突爆發，美國將在短時間內耗盡關鍵的遠程精確制導武器及彈藥，國際媒體更是質疑美國是否對此已因應進行準備。故一旦爆發台海戰爭，美國要採取「以台制中」、「以台抗中」的資源整合及運用，其效益恐怕短時間內極其有限，難以立即反應及供給。

裴洛西訪台後也產生後遺症，大陸不僅在台灣周邊舉行軍演，禁止進口台灣眾多食品業者的產品。麥卡錫若成行，勢必加劇台海的外交、軍事及經貿關係緊張。當時裴洛西19小時旋風訪台，成為1979年台美斷交以來，第二位任內訪台的美國第三號政治人物。這種藉由衝撞中美架構凸顯台灣問題國際化，其實台灣的國際能見度已非常高，已被認定是2023年全球10個最危險地區之一。台灣實不再需要促進這種頻臨戰爭邊緣風險之能見度，而是應增加台灣安全保障系數。

麥卡錫擔任眾議院議長後，旋即在美眾議院設置「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」，此委員會聚焦目標放在大陸引起軍事、經濟與科技問題；應緊盯台灣軍售交付延宕問題，「防止未來的台灣成為今天的烏克蘭」。是故，台灣將成為特別委員會的重要議題，甚至可能在台灣舉行聽證會。然誠如委員會目標所示，盯對台軍售交付延宕問題，避免台灣成為下一個烏克蘭。然若當前美國的戰略推進太快，但國防資源奧援太慢，一再持守「抗中保台」路線還有足以依侍底氣嗎？「聯美抗中」到達到「和平保台」恐是天方夜譚乎！

（作者為佛光大學公共事務學系副教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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