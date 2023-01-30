2023金兔年即將開紅盤，走過2022年金融市場大混亂的修正後，投資人莫不期待隨著節氣的轉換，新年度迎來的將會是否極泰來，漸入佳境的一年。

雖然當前，包括升息、通膨、地緣政治風險，以及供應鏈重組等等利空依舊揮之不去，且在台股封關期間，主計總處公布2022年第四季國內經濟成長率掉到-0.86％，全年僅剩2.43％，國內總體經濟表現比市場預期得更差，企業界先前也多預警，未來半年將進入景氣黎明前最黑暗的考驗期，顯然對資本市場而言，上半年基本面幾無利多可以期待。不過元月份國際股市全面上演無基之彈，許多跡象也顯示，投資人氣已領先景氣觸底回升，且台股很可能成為全球風向轉變下的最大受益者之一。

去年歲末不同以往，我們看到的不是尾牙盛宴及大撒紅包的歡慶高潮，反而是企業因庫存風暴狂襲，宣布裁員，大砍資本支出的動作頻頻，國內外總經報告也全面下修對今年經濟成長率的預測。其中，國際貨幣基金（IMF）預測，今年全球經濟成長率將由去年3.2％下降至2.7％，並警告最糟時點還沒到。而我國在外銷遽減、內需消費不振下，央行估全年經濟成長率僅2.53％，高盛，瑞銀等多家外商估台灣今年經濟成長率將不保2，標普更估只剩1.5％。

然而，在市場一片保守看衰的氛圍下，擅長價值投資的股神巴菲特率先在去年第三季大買台積電ADR，一躍成為其前五大股東之舉，不僅激勵了台積電股價，也讓台股燃起突圍再起的新希望。

無獨有偶，過去三年自台股提款逾2兆元的外資，也在去年11月台股一度跌破13,000點低點時，大舉回補近1,900億元，帶動台股單月大漲1,930點，創下史上單月漲點第二高紀綠。新台幣也因此大幅回升超過4％，創下逾24年來單月最大升幅。

今年元月，外資的熱錢戲法再現，單月買超台股1,256億元，帶動指數大漲近800點，在在顯示，基本面調整雖仍未結束，但外資對台股的信心最壞情況已經過去，逢低承接的買氣正重新加溫中。

再者，在IMF對今年主要經濟體的經濟成長預估中，美國將從1.6％降到1％，歐元區將由3.2％降到0.5％，中國估由3.2％增長到4.4％，最近中國解封拚經濟的策略大調整，已吸引愈來愈多的法人進一步將中國今年經濟成長率上修到5～6％，中國成為2023年全球少數的成長亮點及指標，這也有利於牽動更多的投資熱錢回流亞洲，台股亦將從中受惠。

就產業競爭力來看，正如同神山台積電董事長劉德音所說「未來十年將是半導體產業在整個電子產業價值鏈中快速成長的時代，台灣也必定在世界經濟發展中扮演更加關鍵的角色。」就連英特爾執行長季辛格也說，各國為了分散地緣政治風險，開始重建半導體事業，而台灣掌握高端晶片的情形， 恐數十年內無法改變。國內產業界的超強表現，也拉高了台股在國際上的能見度及吸引力。

此外，ETF等被動式投資工具在全球大行其道，其多空策略運用的盛行，及全球都可在地投資的簡易設計，更助漲了金融操作國際化及流行化的趨勢，也讓價格發現更具效率，市場的波動也更加劇烈。

以台股為例，去年指數高低點波動近6.000點，全年下跌4,081點，創下歷史第二高的單年跌點紀錄，同時間新台幣年貶9.83％，也創25年最大跌幅。國際熱錢愈趨集中的狙擊式移動，助漲也助跌，不單直接干擾單一金融市場的股、匯穩定，對一些體質較脆弱的新興國家形成國安級考驗，並導致全球貧富差距進一步擴大。

熱錢移動造成的效應及威脅，已成為各國需面對的另類新難題。

近來，隨著市場預期美元利率升近5％已開始接近頂峰的聲浪提高，新一波的國際熱錢已蠢蠢欲動，美元指數由去年高點114拉回，直接測試100大關，債券市場的買氣重新回溫，原物料報價回穩，價值型投資者如巴菲特也開始買股，另外，投機指標如比特幣最近一個月大幅彈升近5成，都可見國際熱錢貪婪的野心又重新被挑起。

如果2022年國安基金進場是台股最大利多，2023年外資熱錢回台，有機會成為助攻台股的最大利多。不過資金情勢雖有利股市活絡，但在上半年投資市場畢竟還是少了成長題材助攻，台海安危也被視為是今年干擾金融市場的大變數之一。此外，氣候變遷及人口老化也是新威脅，市場考驗仍多，建議投資操作還是要做好資產配置，保有彈性及餘裕，才能避免在熱錢大軍擾台下，又成為被財富重分配的小韭菜。