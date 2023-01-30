正值總統蔡英文欽點前副總統陳建仁組閣之際，許多老面孔獲得留任，既要處理老問題、還要能應付新局勢，輿論普遍質疑換湯不換藥，蔡政府病情能有起色嗎？有立委質詢2022年桃園機場公司通行證累計違規6次，國家安全門戶洞開，前桃園市長鄭文燦和交通部長王國材是裝睡不醒，還是官官相護？

桃園機場管理鬆散，去年疫情期間清潔人員、防疫計程車爆發群聚感染，清消缺失高達205處而鬧上新聞，當時市長鄭文燦與疫情指揮官陳時中曾為桃園機場防疫破口互踢皮球；再之前還有航警局高階警官涉及機場X光機採購弊案；更好笑的是去年桃機311大停電元凶竟是包商工人持油壓剪偷電纜……凡此種種匪夷所思的離譜行徑，老百姓對於台灣國門的安全憂心忡忡，誰能放心？

近日有立委發現桃園機場民營化後，民航局長林國顯自2020年2月2日兼任桃機公司董事長迄今，內部管理鬆散，去年光是通行證違規事件就高達6次，其中最離譜的是選舉前11月22日，負責機場維護清潔工作的信實公司員工，竟然以通行證私下引導出境旅客至B3候機室登機門，如果清潔人員扮演內鬼，將特定人士循此管道避開安檢，更敏感的B9國賓門的貴客安危，誰要負責？

當初國安特勤走私菸就是循B9國賓門避開安檢，形成國安漏洞，想不到就連清潔人員手上的通行證也能成為夾帶人員出境的漏洞，鄭文燦、王國材、林國顯，總該有個人負責吧！

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