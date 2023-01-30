台灣安全與台海和平直接影響台灣所有民眾的生命財產，是極其嚴肅的課題，務需廣挖深掘、實事求是，才能接近真相。本檔案全部取自英文資料，依公開時序排列，共56條，絕大部分來自美國國防部、國會、前任高階官員、及重要智庫。小部分才是個別專家學者的研究。

對美國「力不足保台」的質疑是由長年接受美國政府委託、從事安全研究的蘭德公司於2015年率先提出。 當即引起筆者的高度重視，並開始不時撰寫讀書心得，以略盡知識分子的言責。2019年起，美國政府、智庫、及學者的警訊越來越頻密，內容越來越直白，今似已為美國政學媒界共識。我們不可不警惕。本中英文檔案均載於台北論壇網站《http://www.taipeiforum.org.tw》，敬請查閱。

●2015年 Eric Heginbotham（MIT研究員，時任蘭德公司研究員）等14人。

《美中軍事記分卡：力量、地理和不斷演變的力量平衡：1996-2017》。蘭德公司發表。

中國大陸的潛艦相對於美國戰力已有長足進步。根據本研究所用模型的任何假設，中國大陸的潛艦能與美國航母接戰的次數在1997到2017年間都成長了好多倍，在某些情況下甚至達到20倍之多... 由於航母成本高、兵員多、象徵意義大，這種風險就使航母指揮官不願進入接近中國的海域，除非先由反潛能量清掃一遍。（頁197）

到2017年時，中國大陸反艦作戰能力的全面提升，尤其是潛艦戰力，導致中國大陸對台作戰的優勢... 存在於戰事初始幾星期。這對攻台地面作戰極度重要。（頁200）

本章以上分析顯示，美國軍力雖仍全球無敵，但在亞洲地區美國優勢的邊界線卻逐漸後縮... 以致美中軍力對比正逼近一個又一個轉折點，先是離大陸最近的地方（像台灣），其次是較遠的地方（如南沙群島）... 何時轉折點會出現，很難預測，但台海衝突的轉折點可能在2020就會到。（頁342）

亞太再平衡 2025：能力，存在，夥伴關係

●2016年1月，Michael Green（時任喬治城大學亞洲研究主任，曾任小布什政府國安會亞洲部門資深主任）、Kathleen Hicks（曾任國防部副次長，時任戰略與國際研究中心國際安全計劃主持人，2021出任國防部副部長，現為國防部最高女性官員）、Mark Cancian（曾任職白宮管理與預算辦公室與國防部長辦公室）等21人。

《亞太再平衡 2025：能力，存在，夥伴關係》。戰略與國際研究中心 發表。

中國大陸反介入/區域拒止能力已經達到美國航母必須停留在最危險海域以外的地步，起碼衝突初期必須如此。（頁130）

與中國的戰爭：想像不能想像的

●2016年 ，David Gomper（曾任國家情報副總監、代理總監）等3人。

《與中國的戰爭：想像不能想像的》。蘭德公司 報告

美中戰爭可能以相互痛擊開始; 一開始就難控制; 就算不持續幾年，也有好幾個月; 並對雙方軍事力量造成嚴重損失。戰爭持續越久，經濟、政治、及國際效應越重大。這些非軍事效應雖對中國傷害較大，但也會重創美國經濟及其因應全球其他挑戰的能力。（頁xvii）

第一擊：中國大陸對美國東亞基地的軍事威脅

●2017年6月，Thomas Shugart（長期任職美國海軍，包括擔任核潛艇長及國防部淨評估辦公室成員）、Javier Gonzalez（長期任職海軍，曾任驅逐艦長）。

《第一擊：中國大陸對美國東亞基地的軍事威脅》。新美國安全中心發表。

如對美軍駐日基地實施先發打擊，解放軍已證明它的精準打擊能力與導彈儲量足夠打擊美國駐日所有軍艦，200架以上地面戰機，和所有主要的固定指揮所、後勤設施、以及基地上的跑道。（頁13）

因應危險世界的美國軍力：反思美國的軍力計劃

●2017年12月，David Ochmanek（曾任國防部副助理部長）、Peter A. Wilson（曾任英國外交部亞太司長、駐巴西、荷蘭大使）等5人。

《因應危險世界的美國軍力：反思美國的軍力計劃》。蘭德公司 報告。

美國當前軍力超過打一場大戰的需要，卻不能與現代化大國對手的軍力同步，軍力配置也難同時應付歐洲及東亞的挑戰，訓練與戰備不足也讓許多常備單位不能發揮最佳戰力。講得更直白點，本報告的評估顯示，在某些特定假設下，美國可能會輸掉下一場戰爭，儘管美國國防預算是中國的2.7倍，俄國的6倍。

綜上以觀，我們對未來美中軍事衝突的評估是... 在2020年及未來，美國與其盟邦過去視為理所當然的優勢，現在都要費力才能取得... 美國與盟邦的決策者可能對美國擊退侵略者的能力失去信心。潛在對手將更大膽訴諸施壓或侵略來改變東亞與東南亞的現狀。

提供共同防衛：（國會授權之）國防戰略委員會致國會的評估與建議

●2018年11月，Eric Edelman（曾任國務次卿及副總統國安副顧問）、Gary Roughead（曾任國防部次長、海軍作戰部長、太平洋與大西洋戰區司令）等12人。

《提供共同防衛：（國會授權之）國防戰略委員會致國會的評估與建議》。美國和平研究所 報告。

美國正面臨國家安全與國防危機... 由於種種國內外因素，美國長期的軍事優勢正在消失中，我國的戰略犯錯空間正在縮小中，而美國是否有能力嚇阻及必要時擊敗對手並維持全球承諾的懷疑也正在擴散中。過去幾個國會授權的研究報告，如2010年的「四年國防檢討獨立小組」與2014年的「國防小組」都曾預警危機的來臨。現在危機真的臨頭了，不但衝擊美國的全球影響力，而且及於美國自身的安全與福利。（頁1）

如果美國必須在波羅的海與俄作戰，或在台灣與中國大陸作戰，美國將面臨決定性的失敗。（頁14）

（假設）中國大陸在2024年對台灣發動突襲以阻止它宣佈台獨。在中國大陸軍隊發起空中與導彈攻擊，摧毀台灣海軍，並實施兩棲登陸以後，顯然只有美軍強力介入才能保台時，不幸美國卻不再能夠在可承受成本範圍內介入。近年中國大陸飛彈、戰機、及水面與水下兵力持續成長，而美國國防支出卻連年萎縮，以致西太平洋的大部分海域已經變成美艦禁區。五角大樓知會白宮說，如果戰事拖長而美國也願意全力投入，美國仍然會贏。但這樣做美國將損失大量戰艦戰機，犧牲數千戰士性命，連同嚴重經濟破壞。即使犧牲如此重大，也不能保證可以挽救台灣被佔領的命運。（頁15）

太平洋上的紅星

●2018年，Toshi Yoshihara（吉原恆淑，戰略與預算評估中心資深研究員，曾任海軍戰院亞太研究中心主任）、James Holmes（海軍戰院海洋策略主任）。

《太平洋上的紅星》。海軍出版社 發表

（中國大陸）分析家說，反艦導彈最重要特色是它的長程、高速（3-15馬赫）、由上直下飛行途徑，與強大的穿透力及破壞力... 在2009年時，（中國大陸）作者寫到，他們反艦導彈的模擬測試顯示，穿透對手反飛彈系統的機率高達95%... （另有中國大陸工程師）說，一個極音速飛彈只靠它的撞擊力道，不需要攜帶爆炸性彈頭，就能擊沉一艘航母。如果極音速科技加上匿蹤科技，飛彈存活率自然更高... 他們計算說，一個速度超越5馬赫的導彈，擊中一艘1000公里或更遠的航母，只需要10分鐘或更短的時間。飛彈這種極端速度、打擊範圍、及力道，讓航母幾乎沒有時間做閃避或攔截動作。（頁232-234）

（作者為台北論壇董事長、「九二共識」概念提出者）

（《美國人如何說美國保台能力》系列一，本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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