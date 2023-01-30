民主是不完美的制度，但是卻因為符合人性，所以始終未被淘汰，甚至成為政治發展的主流。不過民主機制還是有許多面向是不可偏廢的，比如選舉與初選，多元與包容，就是觀察的指標，也就是說如果摒除這些特質，那民主就會變成空殼。

民進黨在2022的地方選舉大敗，其中的原因當然很複雜，但是許多人認為這和蔡英文總統在選戰徵召階段「沒收初選」有關。其實這樣的情況正突顯出國內政黨的困境，因為在成長的階段，百家爭鳴可以吸引更多人才加入，展現的多元正是國人看得到的民主價值，於是能夠獲得更多的選票，只是再掌握大權之後，主事者往往因為害怕失去權力，所以直接與民主體制對抗，選擇跳過初選，沒想到這樣的做法正好踩到民眾的底線，於是選舉的結果都不如預期。

或許這樣的論述是結果論，不過從國內政黨的發展軌跡來看，這已經逐漸成為真理了。就像之前國民黨的幾次政治操作，到這次民進黨執意提名的林智堅與鄭運鵬，明顯都是民意最無法接受的。或許以前可以有含淚投票，甚至含血投票的鐵票部隊，但是隨著民智大開，理性選民大幅增加，這種非理性的支持者也大幅減少，所以政黨在操作上就變得更為捉襟見肘，如果還是一意孤行，這次民進黨大敗就是最好的證明。

其實這對於國內政黨發展是好事，因為選民的自主意識提高，也會讓理性的中間選民更為增加，就會使得政黨不得不向民主機制低頭。畢竟威權的後座力可能讓自己與政黨體無完膚，所以除了正式的初選方式，其他的都是威權者的投機作法。

畢竟初選與多元的概念是並存的，而最關鍵的就是選民對於民主的認知是不斷在提升，掌握權力許多的旁門左道或許短時間可以有效果，長期來看終究逃不過民意的反噬。

記得連戰先生說過，有些政治人物換了位子就換了腦袋，在國內的政黨政治中確實可以看到許多這樣的例子。民進黨的興衰正好印證這樣的說法，因為當初的民進黨為了民主價值可以拋頭顱灑熱血，但是在獲得大權之後卻逐漸失去這樣的核心價值，才會有2022的結果。

如今，國內的政黨競爭又回到原點，相信也都知道初選是政黨存在本質，與多元是民主核心價值的道理，指使我們要觀察的是哪一個政黨可以更具體的執行，尤其當民進黨的政治口號喊得震天價響，我們也給民進黨兩次執政的機會。如果每次都是換了位子就換了腦袋，那民意的反制恐怕就不是政黨承受得起的。

在民進黨大起大落的過程，我們可以感受到選民的智慧是不斷在提升，雖然鐵桿支持者還是存在，不過選舉最後的勝負還是取決於大多數的中間選民，這就使得政黨對於初選制度與多元精神不得不更為重視，尤其要具體的落實，而不是淪為政治的口號，才可以獲得更實質的回饋。畢竟在大起時喊著謙卑，大落時才要檢討，只會距離民意越來越遠而已！（作者為正修科技大學通識中心教師）

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