蔡英文政治定調陳建仁「溫暖內閣」調性，但隨著閣員名單陸續公布，讓人看見蔡政府抱團取暖集體失信！所謂上梁不正下梁歪，整個新內閣無新意，蔡英文似乎對「九合一」挫敗尚未深刻反省檢討，畢竟爭議性閣員持續留守恐難以滿足人民期待。

公衛專業背景的新閣揆陳建仁，一直是蔡英文眼中重要防疫顧問。其中最大道德爭議來自於陳建仁雖為流行病學專家，對於新冠防疫卻處處可見道德問題。早在2020年初，在防疫指揮中心尚未準備解禁措施，就貿然公開撰文倡議強調「與病毒共存」。

當時就有公衛學者批評，不斷強調「與病毒共存」卻不提前準備，直到2022年，蔡政府定調「新台灣模式」上路後，本土確診與死亡人數大幅增加，這才發現台灣根本還沒準備好，難道倡議者不必負責任？接著防疫出包就甩鍋給地方政府，難道沒有考慮到會讓防疫亂象叢生？

記憶猶新的話，回看鄭文燦當初陷入桃園防疫旅館成破口遭撻伐，時任當時疫情指揮中心指揮官陳時中卻因3+11防疫破口無會議記錄而被罵翻，導致後來陳時中競選台北市長，走到哪都被民眾狂嗆「踩著萬具屍體過去」。

陳建仁身為蔡英文重要防疫顧問，利用公衛專業形象倡議「與病毒共存」政策方向，卻沒有考量相對防疫準備前提下，等同變相讓全民自負染疫曝險，難道不該為當初錯誤政策倡議來道歉？另外，為了幫國產高端疫苗保駕護航，不僅提到親自參與臨床試驗，還在解盲前高調背書「沒有副作用」，完全跟自我專業形象不搭，這脫序演出不僅讓人懷疑專業服膺政治立場。

直到去年九合一輔選時竟說出「天主要幫助鄭運鵬」，這爭議性言論，現在隨著新內閣定案即將上路，似乎讓人恍然大悟，為何陳建仁要不斷為蔡英文保駕的言論。面對民眾質疑誠信，陳建仁必須說清楚，不然就是騙全民，恐更加凸顯蔡英文用人的問題。

追根究底，蔡政府用人最大問題仍來自於「失信於民」，才剛走了一個「連神明都敢騙」的蘇貞昌，又來了一個「假借天主」的「聖騎士」。面對最有爭議的幾位留守官員，不斷政策出包卻可以官運亨通，難道這是要讓全民看見蔡英文無人可用的危機？

若新內閣仍不考量政策專業導向，依然用選舉至上的用人思維，陳建仁「溫暖內閣」政治調性，說穿了就是利用看似「大仁哥」憨厚人設，為蔡英文過錯掩飾，轉移輿論炮火。這樣的改組，恐讓全民對蔡政府真的不期不待就不會有傷害。（作者為北大學公共行政暨政策博士）

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