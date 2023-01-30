美國明年即將大選，國內政治分裂更嚴重，國務卿布林肯即將訪中，新任眾議院議長麥卡錫卻準備訪台。台灣也進入大選倒數，有意大位的角逐者逐漸浮現，都希望創造有利於己的形勢，兩岸議題將成為選戰攻防焦點。從內閣改組可以看出，蔡英文拒絕跛腳，大權緊緊在握，有可能在兩岸議題上有所動作。種種美台內部政治因素都將牽動兩岸敏感神經，對北京的戰略定力將是極具挑戰性的一年。

妥善應對麥卡錫訪台

引爆台海衝突的因素很多，除了北京對台獨的擔憂、美國的霸權焦慮之外，美國內政的矛盾也是很重要的原因。這十餘年來美國社會嚴重分裂，政黨惡鬥加劇，政治菁英為轉移內部矛盾，積極尋找外部敵人。在政客與媒體推波助瀾下，美國民眾對中國的看法有了很大的改變，反中成為兩黨唯一的共識。特別是接近總統大選年，選舉政治邏輯將高於一切，經貿利益、國際政治穩定、全球危機議題都會被暫置一旁。

上次裴洛西在北京高調抗議下仍順利訪台，雖然事後北京讓美台見識到其堅持底線的決心，但是整個過程也讓中共的威信受到一定程度的傷害。2021年初，北京成功阻止了美國駐聯合國大使克拉芙特訪台，讓北京以為可以用同樣的方式阻擋裴洛西出訪。不但未能考量到美國政府三權分立架構的特殊性，也對美國國內政治情勢有所誤判。過度的抗議動員，激起大陸民眾的民族主義情緒，當裴洛西的專機安全降落，不少大陸民眾憤恨難平。

有了上次教訓，若麥卡錫真的今年春天訪台計畫成行，屆時北京如何應對將是一大考驗。北京也不是不知道美國政治與社會的多元性，秦剛在駐美大使任內身段柔軟、語言靈活，讓人留下深刻印象，但是北京對於一旦外力涉台就表現得過於僵化，反而在國際與兩岸之間的話語權失去說服力。

不只是麥卡錫議長可能訪台，外傳總統府正在運作蔡英文訪問美國，美國國會議員也附和呼籲美方提出邀請。如果蔡英文在美國國會發表演說，無論實體或視訊，都將為台海安全投下震撼彈。如果解放軍有激烈反應，會讓民進黨的總統候選人再度撿到槍，轉移台灣民眾對內政的不滿。去年民進黨在地方選舉大敗，民進黨無法保障台海安全實為其失敗原因之一。

台灣人不再相信美國

特別是俄烏戰爭爆發，美國不但未出兵援助烏克蘭，反而有意讓台灣烏克蘭化，這讓台灣人民心生警惕。根據台灣民意基金會的民調，原本有6成5的民眾相信美國會出兵協防台灣，俄烏戰爭後只剩3成5。

台灣民意基金會1月中旬發布的最新民調顯示，雖然有53%的受訪者不認為美國對台軍援會將台灣推向戰爭。但仍有38.1%的受訪者說，美國軍援反將台灣推向戰爭。特別在20至24歲年齡群的受訪者中，更高達51.5%的受訪者認同這樣的說法。

中央研究院歐美研究所1月發布的民意調查也發現，高達56.6%的台灣人並不相信美國的承諾，足見台灣民心的變化。民心趨變迫使賴清德再三調整「台獨工作者」的自我定位，還主張以「和平保台」取代「抗中保台」。民進黨政府也開始微調兩岸關係，內定海基會董事長李大維尚未就任，已開始安排與大陸台商會談，展現恢復兩岸交流的強烈企圖心。

兩岸關係十分複雜，有歷史因素，也有地緣政治與地緣經濟的結構因素，更有各自短期內部政治的干擾。在民主國家，選舉決定政權，政權決定路線。近年來民主國家的選舉已經不是追求最大公約數的社會共識，而是調動一切可用資源的動員求得勝選，在競選過程中自然難免會有罔顧國家長遠利益的出格言行。北京若隨之起舞，恐怕自亂陣腳。無論何種政治體制，合法性來自民心。避免戰爭，為人民創造幸福，爭取民心，是所有執政者的道德責任，以此初心，兩岸就能行穩致遠，平安度過這一年的風浪。