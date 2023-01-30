新年伊始，俄烏戰爭也進入了另一階段。俄羅斯導彈1月14日襲擊烏克蘭中部城市迪聶伯，造成重大傷亡。該城市是人道援助的重要樞紐，附近沒有軍事目標，如同先前其他襲擊，除對人類生命的蔑視，普丁表明長期致力這場戰爭，永不放棄俄羅斯對烏克蘭的主權，不惜以摧毀烏克蘭做為最終代價。

值此同時，英國率先宣布同意派遣挑戰者2坦克到烏克蘭，並在聲明中表示，注意到國際社會對烏克蘭的承諾。英國指的是美國和德國對烏克蘭的承諾，尤其是遲遲不落實提供烏克蘭豹2坦克的德國。美、德隨後展開對話，並宣布將分別提供M1艾布蘭坦克和豹2坦克給烏克蘭。這項來自華盛頓和柏林的決定，標誌著俄烏戰爭將進入另一階段。

美製M1艾布蘭坦克是當前全球最現代化的主戰坦克之一；德國製造的豹2坦克則被公認為是最有效的主戰坦克之一。更重要的是，德國是現代重型坦克的主要製造國，並持有這些坦克的出口許可證，德國的軍援決定意味著其他擁有德製坦克的歐洲國家，徵得德國同意後也可向烏克蘭運送德製坦克，包括波蘭、芬蘭和荷蘭在內的幾個國家已表示願意提供這些重型坦克。目前歐洲約有2千輛豹2坦克，德國承諾軍援烏克蘭的14輛豹2坦克，只是開端。

俄烏戰爭是歐盟成立以來面臨的最大考驗。德國國防部長蘭布雷特在德國政府宣布落實軍援烏克蘭前辭職，透露了德國內部對烏克蘭戰爭的分歧。柏林圍牆倒塌後的德國一直是自由主義者稱讚的榜樣。德國打造了歐洲最成功的經濟體，接納數百萬難民，面對民族主義時，吸取歷史教訓，未建立一個德國化的歐洲，而是尋求一個歐洲化的德國。

俄烏戰爭開始時，德國社民黨政府承諾成立高達1千億歐元的特別國防基金，並表示這是一個「歷史的起點」。然而，德國並未表現出領導力，反而舉步維艱，遲遲無法回應基輔提出希望獲得豹2坦克的需求。德國對普丁吞併克里米亞、敘利亞長期內戰中提供阿薩德政權資金，因能源和其他因素把商業置於道德之上的模式，在烏克蘭這場發生在歐洲大陸本土的戰爭中，受到強烈質疑。

儘管德國最終同意提供烏克蘭重型坦克，但德國延誤決定造成的損害已難彌補。大量豹2進入戰場可能需要一些時間，準備坦克人員需要時間，培訓維護工程人員將花費更長時間。與此同時，俄軍可能動員更多部隊部署春季攻襲，烏克蘭將不得不面對這種進攻，然後才能部署新的和更強大的坦克，這意味著更多的流血。

其次，德國的猶豫將進一步加深認為美國是歐洲唯一有效安全保障和主張歐洲必須建軍者間的分歧。德國是在美國同意提供烏克蘭先進坦克後才決定派遣重型坦克，歐洲人可能不得不為在未來的危機中扛下更多防衛責任做準備，但德國似乎還沒有為此做好準備。而主張歐洲建軍的法國，在俄烏戰爭中的立場也顯得閃爍不明。

普丁的最終目標很明確，就是把烏克蘭作為一個主權國家從地圖上移除。儘管普丁威脅，他將使用核武器，但他同時知道，只有在俄羅斯國家本身面臨生存威脅時才會採取這一步驟。

這是一場如同行走在蛋殼上的戰爭。為了歐洲及其自身的安全，烏克蘭需要果斷取勝，粉碎俄羅斯在可預見的未來重啟任何侵略行動；但若西方國家缺乏決心，普丁可能把目標盯上北約成員波海國家，屆時北約勢必介入，其後果難以想像。目前的情勢看來，普丁贏不了這場戰爭，但俄烏戰爭也沒有結束的跡象。另一回合的戰勢才剛開始。

（作者為資深媒體人）