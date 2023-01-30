陳建仁預定1月31日走馬上任，如無意外，他將是蔡英文總統任內最後一任行政院長。從先發投手林全，第一任的中繼投手賴清德，第二任的中繼投手蘇貞昌，到如今登板的救援投手陳建仁，四任行政院長的歷史定位，就將在2024年1月的總統大選後完成定論。

蔡英文於2016年上任前，曾經在網路新創圈的活動上，直說年輕人不要怕跟政府溝通，如果政府聽不到，就大聲一點，甚至還可以拍桌子抗議。當時在40歲以下選民對國民黨無感的前提下，民進黨囊括大多數年輕世代選票，更是蔡英文在2020年連任的關鍵。

只不過，7年執政過去了，年輕人關心的低薪問題與居住正義，似乎有解卻實質無解，造成他們只能選擇「躺平」！全台灣過去10年房價漲幅高達5成，不是任何政黨與政治人物能夠改變的多頭行情，各縣市社會住宅總量也從未達標。

至於台灣經濟明顯向半導體與高科技硬體產業傾斜，GDP成長無法雨露均霑，都造成去年底的九合一大選，民進黨的年輕世代選票明顯出走。

暖男「大仁哥」與「溫暖內閣」接棒，除了女性閣員比例有明顯成長外，財經首長與近30位閣員皆留任，至少能夠達到「蘇規陳隨」的維穩目標。蘇貞昌4年來行事決絕，擅權魄力確實藍綠無人能及，但也成了兩面刃，要由陳建仁重新擦亮執政形象。

蔡、蘇確實一度忘了年輕人，但小英時代本來就是靠年輕人起家的！在後小英時代，賴清德必須重新尋求年輕人的支持才能上位，陳建仁則該推出年輕人有感的牛肉政策，要不然年輕人都是憑「感覺」投票，作風差一點就差很多。

以新竹市長選舉來說，就算傾全黨之力「打高」，但從結果論來看，藍綠「品牌」早已不是重點，候選人作為「產品」，是不是能夠迎合年輕人的青睞，才是勝選關鍵。39歲的新竹市長高虹安囊括4成5的選票勝選；前時代力量黨主席高鈺婷在35歲時，於2020年新竹市立委選舉獲得超過7萬票支持，都顯示在地勢力與政黨板塊在新型態選區持續顛覆中。

至於年輕人關注的新創環境，以及Web3與元宇宙等新興產業，則是需要跨部會與中央、地方政府攜手，才能聚焦發展。當新加坡與亞洲各國都在十倍速發展時，我們可不是一句「好想贏韓國」，台灣就能夠順利彎道超車的，這都確實需要大仁哥拉尾盤挹注資源。

藍綠白對於青年議題都必須長期重視，因為忽視的結果，就是選舉失利，確實不能放手。民眾黨與時代力量本來就是憑青年路線起家，誰做得好或誰做得不好，年輕人心中自有定論。至於總是習慣於同溫層的藍綠兩大黨，或者是執政後展露權力傲慢的真面目，徹頭徹尾忘記改革初衷時，就準備被年輕人教訓了。

7年前蔡英文擺在年輕人前面的桌子，要讓年輕人有拍桌甚至翻桌的機會，但年輕人最終只能選擇以不投票進行無聲抗議。如今溫暖內閣已經增添女力引擎，但年輕人的引擎尚未到位，陳建仁該把桌子搬回來，坐下來重拾與年輕人對話的機會，這一年才不會白白飛逝。

（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）