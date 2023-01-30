陳建仁在前副總統任內，負責執行蔡總統的年金改革政策，大砍軍公教年金絲毫不手軟，而他的中央研究院特聘研究員終身高薪則不受影響。如今陳建仁獲任命閣揆，依然捨不得中研院高薪，改以借調方式擔任行政院長，創下借調閣揆的惡例，未來將如何服眾？

陳建仁因宗教背景及學者的溫和談吐，被外界賦予「大仁哥」的暖男形象，此次組閣蔡總統也定調為「溫暖堅韌」內閣。然而暖男閣揆的真實面目充滿算計，放不下中研院特聘研究員高薪，以借調出任閣揆雖無違法疑慮，但外界觀感極差，讓人不禁聯想起陳大砍軍公教年金同樣大玩兩面手法。

擔任國家年金改革委員會召集人時，陳建仁口口聲聲感謝軍公教人員願意共體時艱，讓台灣可以建立一個「世世代代領得到，長長久久領到老」的新年金制度，還以自己副總統退休薪俸為例，年改後從月領10萬降至6.3萬元，讓年金可以永續發展而不破產。

陳建仁的年改說帖被國民黨立委游毓蘭踢爆是詐騙話術，因他放棄卸任副總統每月18萬元的禮遇金，改任中研院特聘研究員，可以終身領高薪。7月1日起實施的第二次年改，有更多公教人員退休金將縮水，而陳終身領取中研院特聘研究員的高薪則不受影響。

蘇貞昌請辭行政院長後，外傳陳建仁捨不得中研院1個月49萬的高薪，才導致蔡英文搞不定新閣揆人選。如今陳建仁以借調方式當閣揆，就算不是心繫中研院高薪，也有隨時準備打包回任中研院的備胎，相較昔日郝柏村擔任行政院長後立即放棄陸軍一級上將的終身優遇，「吃碗內看碗外」的陳建仁實難服眾。