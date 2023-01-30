新冠肺炎的疫苗採購案，為什麼陳時中2020年要杯葛上海復星代理的BNT疫苗；為什麼衛福部要護航一個國際不承認的高端疫苗；為什麼要在鄭文燦的壓力下開放「3+11」，監察院查了1年半，拖過最後期限，還是沒有結果。

陳菊就任監察院長之前，外界質疑以陳菊與民進黨的密切連結，怎麼可能「監察」民進黨，當時民進黨前主席許信良以于右任為例為陳菊辯護。許信良說，「在國民黨一黨專政的年代，只有國民黨黨國大老所領導的監察院才能有效監督國民黨政府。同樣的道理，現在只有民進黨黨國大老所領導的監察院才能有效監督民進黨政府」。

的確，以于右任的輩分，蔣介石也不能不給幾分薄面，因此于右任成為幫監察院遮風避雨的「大樹院長」；他任內的監察院，有對時任行政院長俞鴻鈞的彈劾案，有結論與當局不同的孫立人兵變案調查報告。威權時期，監察院雖不能說力挽狂瀾，至少展現出些許風骨。

而馬英九上台後，提名新黨王建煊擔任監察院長，也提名部分綠營背景的監察委員，就是不希望外界視監察院為「橡皮圖章」。王建煊監察院長任內，監察院可以說是百花齊放，甚至楊志良在卸任衛生署長之前，都公開抱怨監察委員「查案查到妨礙公務」。

顯然，馬英九執政時期，監察院是真真正正的「御史大夫」，不受任何人左右。但是到了民進黨執政，特別是陳菊擔任院長的時候，只能說是每況愈下，讓人感嘆。

蔡英文總統任內，監察院有陳師孟想約談判馬英九無罪的法官；有高涌誠、蔡崇義為了幫段宜康「曲棍球」翻案，兩度彈劾同一位檢察官；有調查管中閔校長的資料一再外洩……。監察院的影響力來自於自身的公信力，也因為監察院一再替自己貼上「綠營打手」標籤，台灣社會，早已不在意監察院說什麼、做什麼了。

2022年選舉，民進黨與其側翼攻擊台大，攻擊慈濟，攻擊侯友宜、盧秀燕……，其效果完全跨不出同溫層，這都要「感謝」陳菊領導的監察院，讓民進黨的公信力完全破產。

今年1月18日，是監察院公布「疫苗採購」調查報告的最後一天，但監察院還是交不出來。原因很簡單，如果連監察院的報告都說疫苗採購有疏失，那陳時中、陳建仁、蔡英文都將是歷史的罪人；但如果監察院要硬著頭皮說疫苗採購好棒棒，也等於是自絕於台灣社會，把自己變成笑話了。

民進黨落入今天的兩難處境，是「自律神經」完全失靈，仗著媒體、側翼的護航指鹿為馬、作威作福，終於落入趙高的下場，這一點陳菊難辭其咎。許信良曾說，陳菊「有大功於台灣民主，有大功於民進黨」，因此也可以當一個類似于右任的「大樹院長」；而陳菊在自己的晚年，也不可能去糟蹋得來不易的歷史地位。

但今天來看，陳菊的「大樹」，不是保護勇於任事的監委，而是遮掩混水摸魚、欺上暪下、倒行逆施的民進黨袞袞諸公。陳菊是民進黨的嗎啡，興奮一時，而受害於永久。

（作者為前總統府副祕書長）