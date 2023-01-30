大陸國務院副總理劉鶴出席2023年達沃斯的「世界經濟論壇」，他的演講總結過去10年中國大陸的經濟表現，GDP從54兆人民幣增加到121兆人民幣、對世界經濟增長的貢獻達36%。對於上項成績，劉鶴總結了「中國經濟發展的5個經驗」。針對他的演講，《自由時報》引述美國學者論點，認為句句是謊言；法國國際電台質疑「可信嗎？」；德國之聲則有華人學者撰文認為劉鶴的演說否定了習近平。這類來自西方的聲音皆是主觀想像，不符大陸發展的現實特徵。

把劉鶴的語言詮釋為與習近平的內鬥，忽略了劉鶴言詞的明顯信號，劉鶴標舉的10年正是習近平當最高領導人的10年，他的演說雖只提了習近平兩次，沒有大陸官方常見的肉麻語言，但述及大陸GDP翻倍正是對習的推崇。劉鶴談到「中國經濟發展的5個經驗」，涉及計畫經濟與市場經濟之爭，引發大陸學者左右派的辯論，但也不該解讀為劉鶴對習近平的反撲，因為劉鶴的5個經驗總結在「對外開放是中國的基本國策」的綱領下，這個國策正是習近平政權在美中交鋒時持續對世界放出的訊號，不管是習近平個人的發言或涉外官員對美方的說詞，都強調美國破壞了國際自由貿易秩序，中方儼然以既有秩序的維護者、貢獻者自居。

大陸學者們認為劉鶴的「5個經驗」對內發言的味道重，有此可能。例如第4點「依法治國」，沿襲自中共20大工作報告的重點項目，是中共領導階層由上而下發動的運動，要求黨政幹部建構法治社會。但「依法治國」也該視為對世界資本的宣示，意味大陸是具有可預測性的投資、貿易環境，如同北京就香港問題向世界發出的訊號：國際資本不要管香港的政治人權與治理體制，反正中共的香港絕對會為中外資產階級提供持續賺錢的穩定環境。把劉鶴鑲嵌在中共內鬥的圖像中，以為他是市場開放派總軍師意欲挑戰習近平的嚴格控管，這是超現實的想像。

劉鶴的演講最重要的主題是高調告訴世界「中國回來了」，這是事實不是謊言。劉鶴認為大陸GDP成長率將回升，這符合國際各界預測。國際貨幣基金組織認為2023年將達到4.4%，匯豐銀行認為將有5%，瑞銀集團評估為4.9%，這些數字都高於各機構預估的全球成長率，中國大陸成長率將比全球高約2%。

法國國際電台等對劉鶴說法的質疑，源自去年大陸的經濟表現，以去年的數字質疑今年中共的作為。去年的確是個特例，中國大陸從嚴格清零跳到零管制，兩個零之間的一夕驟變證明了習近平嚴格的防疫政策，經濟成為冤枉的犧牲品，但應該把中國大陸的經濟表現放在疫情前後的脈絡觀看。疫情之初當各國經濟困頓時，中國大陸出口暢旺，滿足了疫情期間世界市場消費性電子產品與網購服務業的需要，一直到去年才因為習近平的動態清零而撲跌。大陸的經濟表現台灣感受最深，台灣在疫情間相對平穩，正是因為中國大陸好，台灣跟著好。

劉鶴的豪語如同世界組織與各投資集團的預測，中國回來了，台灣又該如何面對此一現實？蔡英文總統任命的新內閣號稱「溫暖堅韌」，被交付4項任務，沒有一項提到台灣該如何搶奪此契機。新內閣將面對全球變局、推動六大核心戰略產業，所謂戰略產業包括「將防疫成功模式以台灣品牌推向全球」，實踐的成果是台灣走過缺疫苗、等疫苗的窘境，高端不為世界承認。綠能項目，蔡政府宣稱「打造離岸風電國家隊，切入亞太風電產業鏈」，結果是國家隊沒成形，綠能國產化政策阻撓了綠能發展。新閣只見新人，不見反思，面對國際新局不見新策。

（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）