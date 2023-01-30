前行政院長蘇貞昌30日率閣員總辭並拍了所謂的「畢業照」。尷尬的是，有超過2/3的閣員拍完照後要走回原來的辦公室繼續上班。外界評論這個被稱為史上變動幅度最小的內閣改組，目的只有一個，就是趕走蘇貞昌。

不過，就算是如此，蘇貞昌應該也算是「求仁得仁」吧，誰叫他要在年前強勢求去，還公開放話要總統蔡英文「儘速指派新的閣揆」，一副料準蔡英文找不到人的樣子！然而，仔細觀察蘇貞昌自行宣布請辭後的新聞變化及相關人士的反應，不難想像，這一個多星期以來，民進黨政府高層、特別是蔡英文和蘇貞昌之間，似乎持續上演著「諜對諜」的戲碼，相當熱鬧。

1月19日，112年總預算三讀通過、立法院臨時會期結束，當天傍晚，蘇貞昌透過臉書表示請辭，並透過行政院發出訊息指出，自小年夜（20日）至正式開工（30日），他都不會有公開行程。

不料，第2天、20日一早，蘇貞昌竟然早上7時25分又出門上班了，甚至在22日、大年初一，前往防疫指揮中心發紅包、慰勞春節值班的防疫人員，並聽取輿情和疫情狀況等等。是什麼讓本來表示不會有行程的蘇貞昌改變心意，決定再次以「勇於任事」的形象公開在大眾眼前？

原來，20日清晨5點30分，親綠媒體電子報獨家新聞報導，「決策核心」指出，26日將是揭曉新閣揆的時間點，且31日新團隊就會上任了。難道是蘇貞昌發現，「閣揆找嘸人」的情勢已經改變了，所以他不能繼續「放牛吃草」、更不能再以「看好戲」的態度靜觀其變，必須立馬衝衝衝起來？

而後，1月25日，媒體報導陳建仁同意接任行政院長。那麼，又是什麼讓曾經表示「喜歡研究到瘋狂程度」的陳建仁，最終還是被蔡英文說服、同意再次進入他認為「比學術更複雜」的政治圈、並且出任責任艱巨的行政院長？中研院證實，總統府於1月27日去函，借調陳建仁擔任行政院院長，因此，陳建仁不會失去中研院的特聘研究員身分，未來行政院長卸任後，陳建仁可以無縫接軌回任中研院的超高薪工作。外界這才恍然大悟，原來如此啊！

71歲的陳建仁居然還可以留職停薪，蔡政府的福利之優，真可謂世界一流；而中華民國的最高行政首長竟然可以用借調的方式出任，更是史上首見。足證蔡英文真的不能沒有陳建仁，只要他願意出馬，蔡英文此刻大概連天上的月亮都可以摘給陳建仁。

2011年5月，蘇貞昌曾9問時任民進黨黨主席的蔡英文「要派給我什麼工作？」讓蔡下不了台，但最終還是得靠蔡英文為民進黨奪回政權後，蘇才有機會回任行政院長；12年後，蔡蘇再次對決，蘇貞昌又失算了。他一定沒有料到為了說動陳建仁，蔡英文什麼都可以承諾，更想像不到陳建仁真的臉皮厚到敢被借調。蔡英文的城府之深、手段之強，蘇貞昌真的不是對手。

（作者為資深媒體人）